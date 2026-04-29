ヒカル、交際公表「日プ女子」加藤神楽との同居生活の様子 子どもとの向き合い方にも変化
【モデルプレス＝2026/04/29】YouTuberのヒカルが4月29日、自身のYouTubeチャンネルを更新。サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤神楽と交際していることを公表。同居生活を開始してからの変化を明かした。
【写真】「純粋無垢」ヒカルが真剣交際中の美女
この日、ヒカルは「生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン」としてリアルな日常を公開。寝室のベッドから起き上がる姿から始まったオープニングトークの隣には、加藤の姿が。ヒカルは1日の流れを説明する際に「生放送をしている間に彼女が料理を作ってくれて」と、加藤が自身の恋人であることをサラリと紹介した。その後のリビングで朝食を食べる場面では、ヒカルと加藤、そして子どもが一緒に食事をする様子も映し出されている。
2025年7月に自身のInstagramを通じて、結婚と同年3月に第1子男児を出産していたことを発表していた加藤。ヒカルとは、動画の時点で2ヶ月間一緒に過ごしている様子。動画ではヒカルが、加藤が食事に気を使っていてヒカルの自宅の調味料がほとんどオーガニックのものになったことや、2ヶ月間一緒に朝食を食べていて、同じ料理が出てきたことがないというほどのバリエーションの多さであることを紹介。さらに、子どもと一緒に食事をすることで1時間かけて朝食をとる健康的な生活に変化していることを明かした。
また、同居してから変化したことを聞かれると、加藤は「子どもとの時間が増えて、料理を作ったり、英会話を習ったり、自分のやってみたかったことができている」と感謝。ヒカルも、「最初はただ同じ家に住んでいるだけだった。子どもにも興味ないし、朝の習慣もなかった」というが、ヒカルも加藤の子どももお互いに興味がない状態から「なんでこいつ俺に懐かないんだろう」という気持ちになったそうで、朝生活に切り替えたという。自分から子どもにアプローチをかけるようになったり、AIに相談するようになったりして、子どもとの向き合い方が変化していったことを語っている。
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と明かしていた。なお、3月には真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
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◆ヒカル＆加藤神楽、同居生活で変化したこと
この日、ヒカルは「生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン」としてリアルな日常を公開。寝室のベッドから起き上がる姿から始まったオープニングトークの隣には、加藤の姿が。ヒカルは1日の流れを説明する際に「生放送をしている間に彼女が料理を作ってくれて」と、加藤が自身の恋人であることをサラリと紹介した。その後のリビングで朝食を食べる場面では、ヒカルと加藤、そして子どもが一緒に食事をする様子も映し出されている。
また、同居してから変化したことを聞かれると、加藤は「子どもとの時間が増えて、料理を作ったり、英会話を習ったり、自分のやってみたかったことができている」と感謝。ヒカルも、「最初はただ同じ家に住んでいるだけだった。子どもにも興味ないし、朝の習慣もなかった」というが、ヒカルも加藤の子どももお互いに興味がない状態から「なんでこいつ俺に懐かないんだろう」という気持ちになったそうで、朝生活に切り替えたという。自分から子どもにアプローチをかけるようになったり、AIに相談するようになったりして、子どもとの向き合い方が変化していったことを語っている。
◆ヒカル、進撃のノアと離婚・オープンマリッジ公表でも話題に
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と明かしていた。なお、3月には真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
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