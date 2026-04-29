前髪を少し整えるつもりが、つい切りすぎて“オン眉”になってしまった…。



【写真】パッツン姿はオシャレに見えますよ

人間でもよくある失敗が馬の身に起きてしまったという投稿がSNSで話題になっている。



北海道帯広市の牧場「十勝ポロシリランチ」で暮らす、馬のはちみつちゃんはスタッフが伸びた前髪（たてがみ）をカットしたところ、パッツンかつ、予想を遥かに超える短さに。その模様がXに投稿されると「可愛すぎる！」と話題になり、6.2万いいねを獲得した。



この“衝撃のカット”が生まれた経緯などについて、担当した牧場スタッフに話を聞いた。



――前髪をカットされた当時の状況について。



スタッフ：いつもは目の上くらいに切りそろえるのですが、思いのほか伸びるのが早かったんです。「どうせなら短めに切ってしまおう！」と思い切ったのがきっかけでした。



――カットした瞬間の心境はいかがでしたか。



スタッフ：正直「やっちまった！！」と思いました（笑）。 左手で前髪を握りしめて、右手のハサミでひと思いに切ったのですが、切りきった瞬間、あの長さになっていました…。



――はちみつちゃん自身は、この新しいヘアスタイルをどう思っているのでしょうか。



スタッフ：カットされている間もその後も、本人は特に気にする様子もなく、毎日平穏に暮らしています。 ただ、私が顔を見るたびにちょっと面白いので思わず笑ってしまうと、「何笑ってんのよ」と言いたげな顔で見てくる気がします（笑）。



――周囲の反応はいかがでしたか。



スタッフ：他のスタッフやお客さまには「可愛い！」と好評でした。Xでは、カット前後の姿が「あの芸能人に似ている」と色々な方の名前があげられたりして、それも印象に残っています。



――今後、この前髪はどうされる予定ですか。



スタッフ：まだXデーから日が浅いのでほとんど変わっていませんが、今後伸びてきたら、まずはガタガタになってしまっている所を綺麗に整えるつもりです。今度は慎重に切ろうと思います。



◇ ◇



投稿には「これはこれで可愛い」「視界が開けて見やすそう」「個性的でパリコレモデルみたい」「若く見える気がするので大丈夫！」などの反響が集まった。穏やかな性格で、飼い主さんの“やっちまった”も寛大に受け入れている（？）様子のはちみつちゃん。今しか見られない、貴重でチャーミングな姿だ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）