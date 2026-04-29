＜キケン危険＞小3の女の子2人だけで映画館はあり？子ども向け映画だけど心配…
小学校高学年になると、親同伴でなくても、お友達と出かける機会がありますよね。しかし、小学校2年生、3年生くらいでは、判断に迷うのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには、小学校3年生の女の子2人だけで映画館に行くことについて、ママたちに意見を募るこんな投稿がありました。
『保護者は映画館の座席まで子どもたちを送り、上映中は映画館横の違う施設で待機します。子どもは携帯を持っていて、何かあればすぐに駆けつけることができます。映画は子ども向けで、子連れ家族や子どもが多いと思います。このようなケースについて、いろいろな意見を教えてください』
自治体や小学校で禁止されていることもある
『うちの自治体は小学生だけで遊戯施設を利用するのは禁止されていて、映画館もダメ。それでも子どもだけで行っている家庭もあるけど、途中でトイレに行きたくなった場合などを考えたら、わが家だったら自治体で禁止されてなくてもNGにすると思う』
『子どもだけで商業施設やゲーセン、映画館は学校から禁止されてないの？』
携帯電話を持たせていますし、自分たち保護者も映画館横の施設で待機しているため、投稿者さんは子どもたちに何かあればすぐに駆けつけられる状態です。しかし、自治体や小学校が、小学生だけでゲームセンターや映画館、ショッピングモールなどの商業施設に行くことを禁止していることもあります。まずは自治体や小学校のルールを確認しておきたいですね。
映画館横の施設で待機しているなら、一緒に観ればいいのに
『子どもだけできている子がうるさいこともあるから、親もチケット代をケチらないで観にきてほしい』
『待機してるなら一緒に観るのはダメなの？ 心配だけれど、映画よりママ友同士でお茶したいという親の勝手な考えにしか思えない』
『映画が始まる前に携帯は電源を切っておくこともあるよ。興味がない映画だとしても、保護者は一緒に観るものだと思うよ』
娘さんにお友達と2人だけで映画館で映画を観させようとしているのは、もしかしたら娘さんに「お友達だけで行きたい」と言われたからかもしれません。もしくは、少し自分の時間がほしかったり、ママ友とお茶をする時間にあてたかったりするのでしょう。
しかしママたちからは、「心配なら一緒に映画を観たらいい」といったコメントがありました。何かあったときのために携帯電話を持たせているとのことですが、映画上映中は電源を切っていると、すぐに投稿者さんに連絡ができるとは限りません。またジュースやお菓子をこぼしたり、上映中にお喋りをして周囲に迷惑をかけたりする可能性も。「小学生のうちは、親も一緒に映画を観るもの」という考えを持っているママもいました。
子どもの性格や地域によるけれど…リスクは高いかも？
『小5なら行かせたけれど、小3は悩む。子どもと友達の性格によるかな』
『うちは中学生になってからでした。女の子なのでトイレとか心配で。映画は子ども向けだけれど、映画館はいろいろんな人がくるから怖いよ。小3なら保護者がついていたほうがいいよ。スマホを過信しちゃいけないよ。大人だって助けを求めることができない人がいるのに、子どもはもっと無理だと思うよ』
『無理だなあ。数列後ろに座るなどして見守るよ。隣に変な人が座って暗闇で触られたとして、スマホを鳴らせるとは思えないしね。親がついていない子どもを狙う人はいると思うよ』
他のママたちが子どもだけで映画館に行くことを許可した年齢は、小学校高学年から中学生など幅が見られました。今回の投稿では、小学3年生の女の子だけで映画館で映画を観るのはリスクが高いとの意見も寄せられています。暗くて静かにしなければいけない映画館では、館内で危険な目に遭ってもすぐに助けを呼べないでしょう。そして、映画館内のトイレも密室になるので、いくら女子トイレとはいえ危険が潜んでいますよね。そのため、「子どもだけできていることを把握されたら、何をされるかわからないよ」といったコメントもありました。
ママたちの経験などを踏まえると、小学校3年生の女の子2人だけで映画館で過ごさせるのは、リスクが高いと判断できそうです。投稿者さんも一緒に観るか、もし娘さんが「お友達だけで映画を観たい」と言っているのであれば、投稿者さんは数列後ろの席で見守るほうが、投稿者さん自身も安心ではないでしょうか。
文・AKI 編集・こもも