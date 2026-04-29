試合開始2時間前、ドジャースから届いた報せにファンが騒然となった。ドジャースは28日（日本時間29日）、金銭トレードでタイラー・フィッツジェラルド内野手を獲得。2024年に打率.280、15本塁打、34打点を記録した28歳に、ファンは「これはデカすぎる」と驚いている。

この日、ドジャースは本拠地でマーリンズと対戦。試合前にブルージェイズとの金銭トレードでフィッツジェラルドを獲得したと発表した。2023年から2025年までの3シーズン、ジャイアンツでプレー。2024年にはキャリアハイとなる96試合に出場し、打率.280、15本塁打、34打点を残した。また2024年は、遊撃、中堅、二塁、左翼、一塁の守備を経験。内外野を守れる“万能さ”も魅力だ

通算で178試合に出場し打率.252、出塁率.309、長打率.430、21本塁打、53打点、28盗塁をマーク。24日（同25日）にDFA（事実上の戦力外）となっていた。

ドジャースに新たに加入する28歳に、日本のファンも反応。SNSには「まさかドジャースに来るとは」「これは驚き。めちゃくちゃいい補強」「ドジャースはこの手のトレードがめちゃくちゃ上手い」などの声が寄せられていた。（Full-Count編集部）