お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄が、理想の夫婦像として長友佑都・平愛梨夫妻を挙げ、その関係性を絶賛する場面があった。

【映像】長友佑都＆平愛梨の夫婦像とは

4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

番組では、MCを務める高橋、夏菜、エルフ・荒川によるスタジオトークの延長戦が展開された。理想の夫婦について、夏菜は北斗晶・佐々木健介夫妻を挙げ、「共演させていただいた時に、『なんて愛情あるご夫婦なんだろう』って思ったんです」と語る。

一方、高橋は長友＆平夫妻の名前を挙げると、「子ども4人いるんやけど、全員男の子やから最終的にはみんな家を出ると。だから『子どもが一番じゃなくて、ずっと長友さんのことが一番』『いつかは2人になるから、長友さんのことを一番に思おうって子育てもしてる』って愛梨ちゃんが言ってて」と、平の夫への深い愛情を示すエピソードを紹介した。

これを聞いた夏菜が「素敵ー！涙出ちゃう」と声を上げると、高橋はさらに「サッカーのことで、長友さんが愛梨ちゃんのアドバイスを素直に受けたりするのも聞いてて、素敵な夫婦やな、おもろいなって思います」と絶賛した。

このプログラムに参加する女性陣3人は今後、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、1泊300万円超のペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）