賀来賢人、悪夢にうなされる「SHAZNAのIZAMさんがずっと全速力で追っかけてきて…」
俳優の穂志もえか、賀来賢人、映画監督のデイヴ・ボイル氏が28日、都内で行われた映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』（6月5日日本公開）ジャパンプレミア試写会での舞台あいさつに登壇。賀来が“悪夢”にうなされたエピソードを披露した。
【全身ショット】おしゃれ！デニムスタイルの賀来賢人
賀来とデイヴ・ボイル氏は、世界的ヒットを記録したNetflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』（2024年）で、国境を越えたエンターテインメントを成功させ、同年に映像製作会社「SIGNAL181」を設立。本作は、同社の第1弾となり、賀来がプロデューサーとして企画をけん引し、デイヴ・ボイルが脚本・監督を務め、完全オリジナルのストーリーを構築。穂志が主演を務める。
『Never After Dark／ネバーアフターダーク』のタイトルを直訳すると「夜にはやっていけない」になることにひっかけ、「夜にやらないようにしていること／夜に遭遇したちょっと怖い思い出」エピソードを披露することに。
賀来は「僕、悪夢を見たくないんですよ。1回、怖い映画を見た後に、とんでもない怖い夢を見てしまったんですね。その夢っていうのが、追っかけられているんですよ、ずっと人に。ずっとなんか音楽流れているんです。よく聞いてみると、なんか聞きなじみのある曲で…」と悪夢のエピソードを披露。
続けて「わーって逃げて、犯人だと思ってバッて振り返ったら、全速力で追っかけてくるIZAMさんだったんですよ（笑）」と衝撃の告白。MCも予想外の展開に「SHAZNAの？」と聞き返すと、「はい、SHAZNAの。SHAZNAのIZAMさんがずっと全速力で追っかけてきて。バックで『すみれ September Love』がずっと流れてます（笑）。なんちゅう夢だなと思ったんですけど、でもそれ以来、寝る前に怖い映画は見ないっていう決めてます」と明かした。
そしてデイヴ・ボイル氏に「ごめんねデイヴ、何の話だか分からないよね？」とフォローすると、デイヴも「…さっぱり（笑）」と言い、会場を和ませた。
同作は、米国最大級の祭典「サウス・バイ・サウスウエスト（SXSW）2026」での観客賞受賞を皮切りに、ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭やオーバールック映画祭で最高賞に輝くなど、海外で高い評価を獲得。さらに、米配給XYZ Filmsによる国際セールスも決定するなど、注目度の高い作品となっている。
【全身ショット】おしゃれ！デニムスタイルの賀来賢人
賀来とデイヴ・ボイル氏は、世界的ヒットを記録したNetflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』（2024年）で、国境を越えたエンターテインメントを成功させ、同年に映像製作会社「SIGNAL181」を設立。本作は、同社の第1弾となり、賀来がプロデューサーとして企画をけん引し、デイヴ・ボイルが脚本・監督を務め、完全オリジナルのストーリーを構築。穂志が主演を務める。
賀来は「僕、悪夢を見たくないんですよ。1回、怖い映画を見た後に、とんでもない怖い夢を見てしまったんですね。その夢っていうのが、追っかけられているんですよ、ずっと人に。ずっとなんか音楽流れているんです。よく聞いてみると、なんか聞きなじみのある曲で…」と悪夢のエピソードを披露。
続けて「わーって逃げて、犯人だと思ってバッて振り返ったら、全速力で追っかけてくるIZAMさんだったんですよ（笑）」と衝撃の告白。MCも予想外の展開に「SHAZNAの？」と聞き返すと、「はい、SHAZNAの。SHAZNAのIZAMさんがずっと全速力で追っかけてきて。バックで『すみれ September Love』がずっと流れてます（笑）。なんちゅう夢だなと思ったんですけど、でもそれ以来、寝る前に怖い映画は見ないっていう決めてます」と明かした。
そしてデイヴ・ボイル氏に「ごめんねデイヴ、何の話だか分からないよね？」とフォローすると、デイヴも「…さっぱり（笑）」と言い、会場を和ませた。
同作は、米国最大級の祭典「サウス・バイ・サウスウエスト（SXSW）2026」での観客賞受賞を皮切りに、ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭やオーバールック映画祭で最高賞に輝くなど、海外で高い評価を獲得。さらに、米配給XYZ Filmsによる国際セールスも決定するなど、注目度の高い作品となっている。