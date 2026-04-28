「4億円から5億円入っていた」八王子市で貸金庫窃盗、複数人が逃走　葛飾区では2キロ金塊強盗　都内で高額犯罪相次ぐ

東京・八王子市で、貸金庫から少なくとも4億円の現金が盗まれました。

捜査関係者によりますと、28日午前9時前、旭町にあるビルの関係者から「貸し出している貸金庫がこじ開けられている」と110番通報がありました。

ロッカータイプの貸金庫900個のうち2つがこじ開けられていて、現金が盗まれたということです。

2つのうち1つの利用者は「4億円から5億円入っていた」と説明しているということです。

貸金庫は、バールのような工具でこじ開けられた跡が残っていました。

複数の人物が現場から逃走したとみられる様子が防犯カメラに映っていて、警視庁は窃盗事件として捜査しています。

そして、葛飾区では2kgの金塊が奪われる強盗事件も発生。

現場はJR新小岩駅から250メートルほどの住宅街です。

近隣住民：

自分が大体お店来るのが午後1時半前くらいなんですけど、仕込み入ってやり始めてから5、6分しないうちに「こら待て！」みたいな店の横から大声で聞こえて。でも自分は痴話げんかか、仲間同士のもめてるけんかかなと思ってたら、そのうちにこのような状態になっちゃてた感じですよね。

2kgの金塊は、国内の金価格の指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格で計算すると約5300万円となります。

捜査関係者によりますと、午後1時半過ぎ、葛飾区東新小岩で男性4人が2kgの金塊を換金するためリュックサックに入れて持っていたところ、男3人組に突然殴られるなどの暴行を受けたほか、催涙スプレーをかけられ金塊を奪われたということです。

4人はけがをしていますが、命に別条はありませんでした。

警視庁は強盗事件とみて、現場から逃走した3人組の行方を追っています。