ロシアの国営宇宙企業Roscosmos（ロスコスモス）は日本時間2026年4月26日に「Soyuz（ソユーズ）2.1a」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた補給船「Progress（プログレス）MS-34」は予定されていた軌道に投入後、ISS（国際宇宙ステーション）へのドッキングに成功したことを、NASA（アメリカ航空宇宙局）やRoscosmosなどが伝えています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：ソユーズ2.1a（Progress MS-34 (95P)）

Progress MS-34について

ロケット：ソユーズ2.1a打ち上げ日時：日本時間 2026年4月26日7時21分発射場：バイコヌール宇宙基地（カザフスタン）ペイロード：Progress MS-34

「Progress MS-34」は食料品・酸素・船外活動用の宇宙服など合計2518kgの物資を搭載した無人の補給船です。バイコヌール宇宙基地から打ち上げられたProgress MS-34は、2日後の日本時間2026年4月28日9時にISSロシア区画のサービスモジュール「Zvezda（ズベズダ）」へドッキングすることに成功しました。

なお、Progress MS-34の打ち上げに先立つ日本時間2026年4月21日には、2025年9月に打ち上げられてISSに到着していた補給船「Progress MS-32」がZvezdaモジュールから分離し、大気圏に再突入してミッションを終えています。

関連画像・映像

【▲ 補給船「Progress MS-34」を搭載した「Soyuz 2.1a」ロケットの打ち上げ。NASAのライブ配信から（Credit: NASA）】

【▲ ISS（国際宇宙ステーション）に接近する補給船「Progress MS-34」。NASAのライブ配信から（Credit: NASA）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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