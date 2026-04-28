「今日好き」折田涼夏、“何億年ぶりに前髪ぱっつん”ニューヘア披露「顔の小ささ際立つ」「印象かなり変わる」
【モデルプレス＝2026/04/28】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた折田涼夏が4月27日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】交通事故で活休していた「今日好き」21歳美女「顔の小ささ際立つ」ニューヘア披露
折田は「何億年ぶりに前髪ぱっつんしました」とコメントし、自撮り写真を公開。前髪をまっすぐ切りそろえた、ガラリと印象を変えた姿を披露した。
この投稿にファンからは「印象かなり変わる」「可愛すぎて二度見した」「ぱっつん前髪も似合ってる」「顔の小ささ際立つ」などの声が届いている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。折田は「朝顔編」「卒業編2023」に出演していた。
また、2025年6月26日、交通事故に遭ったとして、治療と回復のため当面の間すべての活動を休止をすることを発表。2026年4月15日に自身のSNSにて「ただいま」と記し、約9か月ぶりとなる近影を公開した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】交通事故で活休していた「今日好き」21歳美女「顔の小ささ際立つ」ニューヘア披露
◆折田涼夏、ニューヘア公開
折田は「何億年ぶりに前髪ぱっつんしました」とコメントし、自撮り写真を公開。前髪をまっすぐ切りそろえた、ガラリと印象を変えた姿を披露した。
◆折田涼夏の投稿に反響
この投稿にファンからは「印象かなり変わる」「可愛すぎて二度見した」「ぱっつん前髪も似合ってる」「顔の小ささ際立つ」などの声が届いている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。折田は「朝顔編」「卒業編2023」に出演していた。
◆折田涼夏、交通事故で活動休止
また、2025年6月26日、交通事故に遭ったとして、治療と回復のため当面の間すべての活動を休止をすることを発表。2026年4月15日に自身のSNSにて「ただいま」と記し、約9か月ぶりとなる近影を公開した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】