◇ナ・リーグ ドジャース―マーリンズ（2026年4月27日 ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が27日（日本時間28日）、マーリンズ戦前に会見に臨み、大谷翔平投手（31）の打撃の復調を認めた。

大谷は22日（同23日）のジャイアンツ戦から3試合連続無安打だったが、25日（同26日）カブス戦の第1打席で14打席ぶり安打を記録。翌26日（同27日）の第4打席でド軍移籍後自己ワーストだった連続試合ノーアーチを11、連続打席ノーアーチを59で止める待望の一発を放つなど、今季打者出場27試合目で初めての1試合3安打も放った。

指揮官は「ここ数試合で大谷は判断力が良くなっています」と復調を認めた上で「カイル・タッカーも打球の質と判断が向上しています。この2人が本来のプレーをすれば、打線全体の質も自然と上がります」と得点力向上にも自信を見せた。

「小さなスランプから抜け出しつつあると思いますし、打線全体を見ても優れた打者が揃っています。そこに判断力やストライクゾーンのコントロールが加われば、非常に良い形になります。このシリーズでもそれが続くはずです」と見通しを放した。