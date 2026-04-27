カルビー、「星のカービィ」とコラボしたパッケージの「ピザポテト」をコンビニで期間限定発売
カルビーは、ハル研究所と任天堂が開発し、任天堂が発売する人気ゲームシリーズ「星のカービィ」とコラボレーションしたパッケージの「ピザポテト」を、4月下旬から全国のコンビニエンスストアで順次、期間限定発売する（6月上旬終売予定）。カルビーが「星のカービィ」とコラボレーションするのは、今回が初めてとなる。
「ピザポテト」は、ポテトチップスにチーズ味フレークやパセリなどをトッピングし、本格的なピザの味わいを再現した商品。揚げたての熱々ポテトチップスにチーズ味フレークをのせて溶かし付ける独自の「メルトフレーク製法」によって濃厚なチーズの味わいを表現した。1992年に発売して以来、時代に合わせてチーズの配合やパッケージデザインを変更し、2024年には15代目「ピザポテト」にリニューアルした。定番の「ピザポテト」に加え、これまで多くの期間限定フレーバーを発売している。
「星のカービィ」のゲームは、1992年に初めて登場した。「ピザポテト」も、同じ1992年に発売されており、どちらも子どもから大人まで幅広い世代にながく親しまれていることから、今回コラボレーションが実現した。パッケージは、全3種類のデザインを用意し、通常パッケージの「ピザポテト」とともに、店頭をたのしく彩る。「ピザポテト」が好きな人はもちろん、「星のカービィ」が好きな人にも楽しんでもらえる商品になっている。
パッケージ特長は、「星のカービィ」が一目でわかるよう大きく配置した。チーズを絡めたデザインで、「ピザポテト」らしさを演出している。コラボレーションパッケージは全部で3種類あり、すいこみのカービィ、チーズの上に座ったカービィ、コピー能力で変身したカービィなどが描かれている。
［小売価格］200円前後（税込）
［発売日］4月下旬
カルビー＝https://www.calbee.co.jp