「ビアードパパ」がPC＆スマホで遊べるブラウザゲームを4/27から公開！ シュークリームを集めてゴールを目指して、オトクなクーポンを貰おう
『ビアードパパ』27周年にして初となる無料ゲーム公開！ パイシュークリーム等がお得になる限定クーポンも貰える！
シュークリーム専門店「ビアードパパ」が27周年を迎え、ブランド初となる無料ブラウザゲーム『走って跳んでビアードパパ』を4月27日〜8月31日までの期間限定で公開しました！
本作は、シュー生地のサクサク食感の天敵「湿気」からシュークリームを守り抜く横スクロールアクション。
スマホやPCからサクッと遊べる手軽さが魅力です。さらに見逃せないのが、ゲームをクリアするともらえるアプリ会員限定クーポン。
全国の店舗でパイシュークリームとクッキーシューの王道カスタード2個セットが480円（税込）で楽しめる超お得な特典となっています。
配信期間は8月31日まで。遊んで美味しい特別な27周年キャンペーンをぜひ体験してみてください！
（以下、プレスリリースより）
【走って跳んでビアードパパ】サクッと遊べるミニゲームが登場！あなたはクリアできる？シュークリームを集めてゴールをめざそう！
株式会社DAY TO LIFE（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：杉内健吉）が展開するシュークリーム専門店ビアードパパは、皆様の温かいご愛顧によりおかげさまで27周年を迎えることができました。
その感謝の気持ちを込めて、2026年4月27日（月）から8月31日（月）までの期間限定でブランド初となるブラウザゲーム“走って跳んでビアードパパ”を公開いたします。
毎日お店のオーブンで焼き上げ、ご注文をいただいてから新鮮なクリームをお詰めする実演販売スタイルが生み出す、シュー生地の「サクサク食感」を最大の天敵である湿気から守り抜くことをテーマに、横スクロールアクションの中で次々と現れる水たまりを跳び越えながらシュークリームを集めてゴールをめざします。
シンプルながら思わずムキになってしまう絶妙な難易度で、見事ゴールしたプレイヤーにはビアードパパアプリで使用できるクーポンコードをプレゼント。果たしてあなたはクリアできるかな？
誰でもすぐにプレイ可能なゲームですので、サクッと遊んで獲得したクーポンでサクサク食感のシュークリームをお得にお楽しみください。
ビアードパパはこれからも日本から世界中へ「できたて・作りたて」のシュークリームで新しい価値と感動をお届けして参ります。
▽beard papaブランドサイト（ https://www.beardpapa.jp/ ）▽
■ビアードパパのミニゲームについて
タイトル：走って跳んでビアードパパ
配信期間：2026年4月27日（月）〜 8月31日（月）予定
プレイ料金：無料
プレイ環境：スマートフォン・PCなどのブラウザ
ゲームサイトURL：https://games.ownly.jp/beardpapa-run/
詳細ページURL：https://www.beardpapa.jp/news/4124/
■【アプリ会員さま限定】ゲームクリアボーナスクーポン
商品内容：パイシュークリーム（カスタード）×1個 クッキーシュー（カスタード） ×1個 合計2個入り 販売価格：480円（税込）
配信期間：2026年4月27日（月）〜 8月31日（月）
販売店舗：全国のビアードパパ
※アプリ内にて配信されるゲームクリアボーナスクーポンは、クリア回数に関わらず獲得できるのは1回のみとなります。
※やむを得ない事情により内容の変更やキャンペーンを中止させていただく場合がございます。
※アプリクーポン以外の割引、クーポンとの併用はできません。
※デリバリーでのクーポン利用はできません。
■パイシュークリーム（カスタード）
原料や製法にとことんこだわった、ビアードパパのスタンダードシュー。シュー生地のサクサク食感とクリームとのバランスが人気の秘密です。
商品名称：パイシュークリーム（カスタード）
販売価格：250円（税込）
販売期間：通年
販売店舗：全国のビアードパパ
■クッキーシュー（カスタード）
ビアードパパ自慢のサクサクパイシュー生地にカリッとした食感の甘いクッキー生地をトッピング。濃厚な風味が加わったビアードパパもう１つのスタンダードです。
商品名称：クッキーシュー（カスタード）
販売価格：270円（税込）
販売期間：通年
販売店舗：全国のビアードパパ
※写真はイメージです。
※店舗により販売期間や品目の変更、取扱いのない場合がございます。
※一部店舗でのイートイン利用の場合は税率が10％となり販売価格が異なります。
※一部店舗及びデリバリーでは販売価格が異なります。
※売り切れの際はご容赦ください。
※クリーム内の黒い粒はバニラビーンズです。
■ビアードパパモバイルアプリについて
ビアードパパ モバイルアプリは、お会計毎に貯まるデジタルポイントカード機能や、お客さまに合わせたお得なクーポン配信、その他複合的にデジタル機能を活用したアプリです。ビアードパパ モバイルアプリを使って、あなたの毎日を、もっと便利にもっと楽しくしてみませんか？
https://www.beardpapa.jp/app/
■ビアードパパについて
「いつも できたて 作りたて」
ビアードパパは、お店で手作りのシュークリーム専門店。シュー生地は常にオーブンで焼き上げ、クリームは新鮮な状態を保つため毎日お店で手作りしています。お口に入れた瞬間のサクッとした食感、トロ〜リなめらか舌触り。そして、食べた人の最高の笑顔。私たちは、そんな“美味しさの幸せ”をお届けしたくて、素材や製法にいくつものこだわりを持っています。
https://www.beardpapa.jp/
■株式会社DAY TO LIFEについて
主力ブランドであるシュークリーム専門店「ビアードパパ」をはじめとしたスイーツブランドを展開。”スイーツから、「よりよく生きる」を世界へ。”をビジョンに掲げ、私たちに関わるすべての人へ、新しい価値と感動をお届けすることに挑戦し続けるプロフェッショナル集団です。
会社名称：株式会社DAY TO LIFE（旧会社名称：株式会社麦の穂）
代表者：代表取締役 杉内健吉
従業員数：正社員225名 アルバイト2,658名 グループ正社員485名（2026年2月時点）
所在地：〒530-0047 大阪市北区西天満3-13-20 ASビル 2F
TEL：06-6361-7000
URL：https://daytolife.co.jp
【事業内容】
飲食店の経営/飲食店のフランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指導業務/菓子の製造、販売