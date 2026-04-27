「ビアードパパ」がPC＆スマホで遊べるブラウザゲームを4/27から公開！ シュークリームを集めてゴールを目指して、オトクなクーポンを貰おう

『ビアードパパ』27周年にして初となる無料ゲーム公開！ パイシュークリーム等がお得になる限定クーポンも貰える！

シュークリーム専門店「ビアードパパ」が27周年を迎え、ブランド初となる無料ブラウザゲーム『走って跳んでビアードパパ』を4月27日〜8月31日までの期間限定で公開しました！

本作は、シュー生地のサクサク食感の天敵「湿気」からシュークリームを守り抜く横スクロールアクション。

スマホやPCからサクッと遊べる手軽さが魅力です。さらに見逃せないのが、ゲームをクリアするともらえるアプリ会員限定クーポン。

全国の店舗でパイシュークリームとクッキーシューの王道カスタード2個セットが480円（税込）で楽しめる超お得な特典となっています。

配信期間は8月31日まで。遊んで美味しい特別な27周年キャンペーンをぜひ体験してみてください！

（以下、プレスリリースより）

【走って跳んでビアードパパ】サクッと遊べるミニゲームが登場！あなたはクリアできる？シュークリームを集めてゴールをめざそう！

株式会社DAY TO LIFE（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：杉内健吉）が展開するシュークリーム専門店ビアードパパは、皆様の温かいご愛顧によりおかげさまで27周年を迎えることができました。

その感謝の気持ちを込めて、2026年4月27日（月）から8月31日（月）までの期間限定でブランド初となるブラウザゲーム“走って跳んでビアードパパ”を公開いたします。

毎日お店のオーブンで焼き上げ、ご注文をいただいてから新鮮なクリームをお詰めする実演販売スタイルが生み出す、シュー生地の「サクサク食感」を最大の天敵である湿気から守り抜くことをテーマに、横スクロールアクションの中で次々と現れる水たまりを跳び越えながらシュークリームを集めてゴールをめざします。

シンプルながら思わずムキになってしまう絶妙な難易度で、見事ゴールしたプレイヤーにはビアードパパアプリで使用できるクーポンコードをプレゼント。果たしてあなたはクリアできるかな？

誰でもすぐにプレイ可能なゲームですので、サクッと遊んで獲得したクーポンでサクサク食感のシュークリームをお得にお楽しみください。

ビアードパパはこれからも日本から世界中へ「できたて・作りたて」のシュークリームで新しい価値と感動をお届けして参ります。

▽beard papaブランドサイト（ https://www.beardpapa.jp/ ）▽

■ビアードパパのミニゲームについて

タイトル：走って跳んでビアードパパ

配信期間：2026年4月27日（月）〜 8月31日（月）予定

プレイ料金：無料

プレイ環境：スマートフォン・PCなどのブラウザ

ゲームサイトURL：https://games.ownly.jp/beardpapa-run/

詳細ページURL：https://www.beardpapa.jp/news/4124/

■【アプリ会員さま限定】ゲームクリアボーナスクーポン

商品内容：パイシュークリーム（カスタード）×1個 クッキーシュー（カスタード） ×1個 合計2個入り 販売価格：480円（税込）

配信期間：2026年4月27日（月）〜 8月31日（月）

販売店舗：全国のビアードパパ

※アプリ内にて配信されるゲームクリアボーナスクーポンは、クリア回数に関わらず獲得できるのは1回のみとなります。

※やむを得ない事情により内容の変更やキャンペーンを中止させていただく場合がございます。

※アプリクーポン以外の割引、クーポンとの併用はできません。

※デリバリーでのクーポン利用はできません。

■パイシュークリーム（カスタード）

原料や製法にとことんこだわった、ビアードパパのスタンダードシュー。シュー生地のサクサク食感とクリームとのバランスが人気の秘密です。

商品名称：パイシュークリーム（カスタード）

販売価格：250円（税込）

販売期間：通年

販売店舗：全国のビアードパパ

■クッキーシュー（カスタード）

ビアードパパ自慢のサクサクパイシュー生地にカリッとした食感の甘いクッキー生地をトッピング。濃厚な風味が加わったビアードパパもう１つのスタンダードです。 商品名称：クッキーシュー（カスタード）

販売価格：270円（税込）

販売期間：通年

販売店舗：全国のビアードパパ

※写真はイメージです。

※店舗により販売期間や品目の変更、取扱いのない場合がございます。

※一部店舗でのイートイン利用の場合は税率が10％となり販売価格が異なります。

※一部店舗及びデリバリーでは販売価格が異なります。

※売り切れの際はご容赦ください。

※クリーム内の黒い粒はバニラビーンズです。

■ビアードパパモバイルアプリについて

ビアードパパ モバイルアプリは、お会計毎に貯まるデジタルポイントカード機能や、お客さまに合わせたお得なクーポン配信、その他複合的にデジタル機能を活用したアプリです。ビアードパパ モバイルアプリを使って、あなたの毎日を、もっと便利にもっと楽しくしてみませんか？ https://www.beardpapa.jp/app/

■ビアードパパについて

「いつも できたて 作りたて」

ビアードパパは、お店で手作りのシュークリーム専門店。シュー生地は常にオーブンで焼き上げ、クリームは新鮮な状態を保つため毎日お店で手作りしています。お口に入れた瞬間のサクッとした食感、トロ〜リなめらか舌触り。そして、食べた人の最高の笑顔。私たちは、そんな“美味しさの幸せ”をお届けしたくて、素材や製法にいくつものこだわりを持っています。

https://www.beardpapa.jp/

■株式会社DAY TO LIFEについて