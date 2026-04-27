中央値は2000万円…契約更改の全体満足度は46.22％

日本プロ野球選手会は27日、2026年度の年俸調査結果（支配下公示選手713名対象）を公開した。球界全体の平均年俸は前年比6.3％増の5216万円となり、球団別ではソフトバンクが平均8706万円でトップだった。

球団別平均年俸の1位は、昨年の日本シリーズ王者のソフトバンク。ポジション別では外野手の平均が2億2956万円となり、近藤健介や柳田悠岐らスター選手が押し上げた格好だ。

ソフトバンクに次ぐ2位には、セ王者の阪神（7789万円）が入った。2025年の5799万円から約2000万円の大幅増となり、巨人（6880万円）を抜いてセ・リーグ1位。今季も開幕から好調で連覇の期待がかかる。一方で、12球団最下位はヤクルトの3991万円。トップのソフトバンクとは2倍以上の開きがある。

リーグ別の比較ではパ・リーグの平均年俸は5272万円（前年比12.5％増）となり、セ・リーグの5158万円（同0.6％増）を逆転した。ソフトバンクが6956万円→8706万円、昨年2位の日本ハムが4062万円から4964万円へと大きく伸ばした。

平均年俸が上昇を続ける一方で、全選手の「中央値」は2000万円にとどまった。また、選手を対象にしたアンケートでは、2025年オフの契約更改に関する全体満足度は46.22％。「満足」と答えた割合は前年から1.92ポイント微増した。（Full-Count編集部）