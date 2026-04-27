ゆっくり不動産、屋上ジェットバスや滑り台付き絶景ヴィラを内見！「海賊船コンセプト？？」
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不動産紹介YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【夢が詰まったヴィラ】遊びゴコロのこだわりが凄い絶景住宅を内見！」と題した動画を紹介した。神奈川県鎌倉市の山エリアに佇む、海賊船をコンセプトにした大人の隠れ家のようなヴィラを内見し、その圧倒的なスケールと遊び心あふれる空間の魅力を伝えている。
オーナー自身の別荘兼宿泊施設として作られた同物件。建物に到着してまず案内された特大のガレージには、ルーフレスのミリタリー調ジープやスーパーカーなどが並び、早くも異次元の雰囲気を漂わせる。室内へ進むと、約42畳もの巨大なLDK空間が広がる。管理人によると「海賊船を仲間と共有したい」というコンセプトのもと、オーナー自らがアンティーク家具や船首像などのインテリアをセレクトしたという。
また、その遊び心は建物の随所に散りばめられている。七里ヶ浜の街並みと海を見下ろすテラスには4タイプのブランコが設置され、高い天井部分には耐荷重最大約700kgを誇る巨大なハンモック空間が広がる。さらに、オーナーが造作した吊り橋を渡って屋上へ向かうと、そこには滑り台や絶景を堪能できるジェットバス、サーフボードラックまで完備されている。ゆっくり不動産も「子供の頃のピュアな気持ちに戻れ」ると、随所に詰め込まれたワクワク感にすっかり魅了された様子を見せた。
規格外の広さやロケーションもさることながら、住む人の「好き」や「遊び心」を徹底的に追求した本物件。単なるラグジュアリー住宅の枠を超え、理想の住まい作りや非日常空間の演出において、多くのインスピレーションを与えてくれる内見動画となっている。
不動産紹介YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【夢が詰まったヴィラ】遊びゴコロのこだわりが凄い絶景住宅を内見！」と題した動画を紹介した。神奈川県鎌倉市の山エリアに佇む、海賊船をコンセプトにした大人の隠れ家のようなヴィラを内見し、その圧倒的なスケールと遊び心あふれる空間の魅力を伝えている。
オーナー自身の別荘兼宿泊施設として作られた同物件。建物に到着してまず案内された特大のガレージには、ルーフレスのミリタリー調ジープやスーパーカーなどが並び、早くも異次元の雰囲気を漂わせる。室内へ進むと、約42畳もの巨大なLDK空間が広がる。管理人によると「海賊船を仲間と共有したい」というコンセプトのもと、オーナー自らがアンティーク家具や船首像などのインテリアをセレクトしたという。
また、その遊び心は建物の随所に散りばめられている。七里ヶ浜の街並みと海を見下ろすテラスには4タイプのブランコが設置され、高い天井部分には耐荷重最大約700kgを誇る巨大なハンモック空間が広がる。さらに、オーナーが造作した吊り橋を渡って屋上へ向かうと、そこには滑り台や絶景を堪能できるジェットバス、サーフボードラックまで完備されている。ゆっくり不動産も「子供の頃のピュアな気持ちに戻れ」ると、随所に詰め込まれたワクワク感にすっかり魅了された様子を見せた。
規格外の広さやロケーションもさることながら、住む人の「好き」や「遊び心」を徹底的に追求した本物件。単なるラグジュアリー住宅の枠を超え、理想の住まい作りや非日常空間の演出において、多くのインスピレーションを与えてくれる内見動画となっている。
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