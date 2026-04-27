2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。EAST-A、EAST-Bは25日（土）、26日（日）に各地で第12節の10試合が行われました。

EAST-Aはベガルタ仙台（J2）がモンテディオ山形（J2）を破り、開幕12連勝（PK勝利4勝）を達成し首位独走。PK勝利の2位の湘南ベルマーレ（J2）との勝ち点差を『6』に広げました。3位ブラウブリッツ秋田（J2）はヴァンラーレ八戸（J2）に敗れ3連敗を喫しています。

EAST-Bは首位いわきFC（J2）が北海道コンサドーレ札幌（J2）に後半アディショナルタイムに2得点を許し、逆転負け。いわきFCは8試合ぶりの敗戦。ヴァンフォーレ甲府（J2）は福島ユナイテッドFC（J3）に勝利し2位浮上。ジュビロ磐田（J2）はFC岐阜（J3）を破り、4連勝（PK勝利1）を飾っています。

次節第13節は29日（水）に開催されます。

【第12節】

＜EAST-A＞

◆仙台 1−0 山形（25日、ユアテックスタジアム仙台）

得点【仙台】南創太（後半40分）

◆栃木C 2−1 栃木SC（25日、CITY FOOTBALL STATION）

得点【栃木C】升掛友護（後半20分）知念哲矢（後半45＋6分）【栃木SC】中野克哉（後半9分）

◆群馬 3−1 横浜FC（25日、正田醤油スタジアム群馬）

得点【群馬】百田真登（前半10分）西村恭史（前半42分）中島大嘉（後半30分）【横浜FC】横山暁之（前半45+1分）

◆湘南 1−1(PK4-2) 相模原（25日、相模原ギオンスタジアム）

得点【湘南】山田寛人（前半8分）【相模原】佐々木快（前半2分）

◆八戸 1−0 秋田（26日、プライフーズスタジアム）

得点【八戸】郄尾流星（後半41分）

＜EAST-B＞

◆磐田 1−0 岐阜（25日、ヤマハスタジアム(磐田)）

得点【磐田】グスタボ シルバ（前半35分）

◆札幌 2−1 いわき（25日、大和ハウス プレミストドーム）

得点【札幌】家泉怜依（後半45＋2分）大森真吾（後半45＋4分）【いわき】山中惇希（後半20分）

◆甲府 1−0 福島（25日、とうほう・みんなのスタジアム）

得点【甲府】藤井一志（後半22分）

◆大宮 1−1(PK5-3) 藤枝（25日、藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【大宮】カプリーニ（後半37分）【藤枝】真鍋隼虎（後半20分）

◆長野 1−0 松本（26日、サンプロ アルウィン）得点【長野】長谷川隼（後半20分）