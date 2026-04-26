サイゼリヤ「朝サイゼ」新たに3店舗で開始へ 埼玉、千葉、横浜
イタリアンレストラン「サイゼリヤ」は、朝食メニュー「朝サイゼ」を5月11日から新たに3店舗で提供開始する。
【画像】「朝サイゼ」販売店舗一覧（2026年3月26日時点）
「朝サイゼ」は、『焼きシナモンフォッカチオコンビ』（税込300円）や『パンチェッタとチーズのパニーニコンビ』（税込400円）など、手頃な価格で楽しめる朝食限定メニュー。
5月11日より、埼玉「越谷ツインシティ」、千葉「カインズモール千葉NT」、神奈川「横浜ベイクォーター前」の各店舗でスタートする。「これにより、埼玉県・神奈川県ではそれぞれ2店舗目の展開となり、朝の楽しみ方がさらに広がります。より多くのお客様にサイゼリヤの朝食をお楽しみいただけるよう今後も販売店舗・地域を拡大していきます」と呼びかける。
【画像】「朝サイゼ」販売店舗一覧（2026年3月26日時点）
「朝サイゼ」は、『焼きシナモンフォッカチオコンビ』（税込300円）や『パンチェッタとチーズのパニーニコンビ』（税込400円）など、手頃な価格で楽しめる朝食限定メニュー。
5月11日より、埼玉「越谷ツインシティ」、千葉「カインズモール千葉NT」、神奈川「横浜ベイクォーター前」の各店舗でスタートする。「これにより、埼玉県・神奈川県ではそれぞれ2店舗目の展開となり、朝の楽しみ方がさらに広がります。より多くのお客様にサイゼリヤの朝食をお楽しみいただけるよう今後も販売店舗・地域を拡大していきます」と呼びかける。