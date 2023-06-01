ザクザク食感に子どももやみつき！「クリスピーフライドポテト」のレシピ

大人も子どももみ〜んな大好き「フライドポテト」。

おやつに、おかずに、おつまみに、どんなシーンでもこれがあるだけでうれしくなっちゃいますよね♪



今回は、いつものポテトにひと手間加えた「クリスピーフライドポテト」のレシピを紹介！

ザクザクの食感がgoodですよ。



材料（2〜3人分）

じゃがいも（メイクイーン）……3個

塩……小さじ2



揚げ油

作り方

（1）じゃがいもはよく洗い、皮ごと縦に幅1cmに切る。1切れをまな板に横長に置き、手前と向こうに竹串を添え、包丁が竹串に当たるまで縦に5mm間隔で切り込みを入れる。裏返し、同様にして斜めに切り込みを入れる。残りも同様にする。

（2）バットに塩、水（分量外）2カップを入れて塩を溶かし、（1）を入れて30分ほどおく。水でさっと洗い、水けをよく拭く。



※水につけると切れ目がのびやすくなります。揚げる前に塩水を洗い落とし、水けをよく拭いて。

（3）鍋に揚げ油を高さ3〜4cmまで入れて低めの中温※に熱する。（2）を両端を手でやさしくひっぱりながら網目状に広げ、竹串に刺してつるすようにしながら4〜5切れずつ油に入れる。ときどき返しながら、カリッとするまで6〜7分揚げれば完成。

※170℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度。

いつもと違う食感に子どもも興味津々！

形のおもしろさも、好奇心をくすぐるポイントですよ。



ぜひぜひ、この連休中に作ってみてくださいね。





