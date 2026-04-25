自分たちの代で世界に挑むU-17日本代表MF北原槙(FC東京)、“10番”の責任示す逆転2ゴール「今日のような活躍は最低限」

自分たちの代で世界に挑むU-17日本代表MF北原槙(FC東京)、“10番”の責任示す逆転2ゴール「今日のような活躍は最低限」