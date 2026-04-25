小ささと走りを両立した新定番！ CYKE「Kingfisher」

記事ポイント 約73cm×37cm×70cmに折りたためる、世界最小クラスの電動アシスト自転車250Wミッドドライブモーター、最大約60Nmトルク、最大約88km走行のハイスペック仕様税込274,780円、4色展開でECサイトと大阪の専門店GO-Eにて販売 約73cm×37cm×70cmに折りたためる、世界最小クラスの電動アシスト自転車250Wミッドドライブモーター、最大約60Nmトルク、最大約88km走行のハイスペック仕様税込274,780円、4色展開でECサイトと大阪の専門店GO-Eにて販売

都市の移動をすっきり変える、新発想の折りたたみ電動アシスト自転車。

弘進から、CYKEの折りたたみ可能なハイスペック電動アシスト自転車「Kingfisher」が販売開始されます。

小さくたためる軽快さと、本格的な走行性能をあわせ持つ1台です。

CYKE「Kingfisher」





商品名：Kingfisher発売開始日：2026年4月1日販売価格：274,780円（税込）カラー：ブラック、ブルー、イエロー、グリーン販売元：株式会社弘進

Kingfisherは、折りたたみやすさと走行性能を両立したCYKEの電動アシスト自転車です。

シャープなフレームに無駄のないシルエットが映える、都会的な佇まい。

室内保管や持ち運びのしやすさに加え、長距離走行や坂道対応まで見据えた設計です。

折りたたみ性能





収納サイズ：約73cm×37cm×70cm構造：トライフォールド構造

一般的な折りたたみ自転車よりさらに小さく収まる、超コンパクト設計。

きゅっとまとまるフォルムで、玄関や室内の限られたスペースにも置きやすいです。

車に載せて移動したい日や、電車と組み合わせて使いたい場面にもなじむ仕様です。

走行性能





モーター：250Wミッドドライブモーター最大出力：約345W最大トルク：約60Nm

小柄な見た目からは想像しにくい、力強いアシスト性能。

坂道でもぐっと前に進みやすく、ペダルを踏む感覚に自然に寄り添う走りです。

ハブモーターとは異なる、自転車らしいなめらかな加速感もポイントになります。

バッテリー性能





バッテリー：36V / 360Wh リチウムバッテリー航続距離：最大約55マイル（約88km）

通勤や通学だけでなく、街歩きを組み合わせたおでかけにも使いやすい航続距離。

こまめな充電を気にしすぎず乗れるため、日常の移動を軽やかに支えてくれます。

週末のロングライドまで視野に入る、頼もしさのあるスペックです。

フレームとブレーキ





フレーム：クロモリ（クロムモリブデン鋼）ブレーキ：TEKTRO製油圧ディスクブレーキ

折りたたみ構造でも安心感を支える、高耐久仕様。

クロモリフレームは衝撃を受け止めやすく、しなやかさのある乗り味につながります。

雨の日でも安定した制動力を発揮しやすい油圧ディスクブレーキの搭載も心強いところです。

快適装備





サドル：通気性の高い仕様タイヤ：パンク耐性タイヤ変速：内装3段変速ディスプレイ：OLED、防水仕様認定：型式認定取得済み

乗り心地と扱いやすさまで丁寧に整えた装備構成。

長時間の走行でも蒸れにくいサドルや、視認しやすいOLEDディスプレイで日常使いの快適さを高めています。

速度やバッテリー残量をひと目で確認できるため、移動中の操作もすっきりです。

カラーと販売情報





カラー：ブラック、ブルー、イエロー、グリーン店舗販売：GO-E住所：大阪府大阪市西区新町1丁目2-13 新町ビル1FEC販売：GO-E直営サイト、楽天市場店、Yahooストア店、自社EC店

王道のブラックから、やわらかな印象のイエローまでそろう4色展開。

ブルーは軽やかで爽やかな雰囲気があり、グリーンは落ち着いたムードを添えます。

実車を見たい場合は大阪のGO-E店頭で確認でき、オンラインでは複数のECサイトから購入可能です。

Kingfisherは、収納性、走行性、耐久性をひとつにまとめた電動アシスト自転車です。

コンパクトなのに本格派というバランスが、毎日の移動を見直したい人にしっかり響く仕上がりです。

街乗りから通勤、休日のおでかけまで幅広く寄り添う新モデル。

CYKE「Kingfisher」の紹介でした。

よくある質問

Q. Kingfisherはどのくらい小さく折りたためますか？

A. 約73cm×37cm×70cmまで折りたたみ可能です。

室内保管や車載、電車移動を意識したコンパクト設計です。

Q. Kingfisherの航続距離はどのくらいですか？

A. 36V / 360Whのリチウムバッテリーで、最大約55マイル（約88km）走行できます。

Q. Kingfisherはどこで購入できますか？

A. 大阪府大阪市西区の電動アシスト自転車販売専門店GO-Eのほか、GO-E直営サイト、楽天市場店、Yahooストア店、自社EC店で販売されています。

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