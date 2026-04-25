開催：2026.4.25

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 6 - 3 [エンゼルス]

MLBの試合が25日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとエンゼルスが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はノア・キャメロン、対するエンゼルスの先発投手は菊池雄星で試合は開始した。

4回裏、5番 スターリング・マルテ 5球目を打ってライトゴロ 3塁ランナーは本塁へでロイヤルズ得点 KC 1-0 LAA、7番 アイザック・コリンズ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 2-0 LAA、8番 エリアス・ディアス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 4-0 LAA、9番 マイケル・マッシー 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 5-0 LAA

7回表、1番 ザカリー・ネト 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 KC 5-1 LAA、2番 マイク・トラウト カウント3-2から押し出しの四球でエンゼルス得点 KC 5-2 LAA、3番 ジョ・アデル 初球を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでエンゼルス得点 KC 5-3 LAA

8回裏、7番 アイザック・コリンズ 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 6-3 LAA

試合は6対3でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのノア・キャメロンで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はエンゼルスの菊池雄星で、ここまで0勝3敗0S。ロイヤルズのエルセグにセーブがつき、1勝1敗6Sとなっている。

なお、エンゼルスの菊池雄星はこの試合で5.0回を投げ、5安打、5失点、5奪三振、防御率は6.21となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-25 11:30:15 更新