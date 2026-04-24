キーボード「FILCO」「Majestouch」のダイヤテックがいきなり閉業、製品保証は無効か
このニュースの注目ポイント！
特徴1：老舗キーボードメーカーのダイヤテックが閉業を発表
特徴2：製品の評価は高く、Xでは惜しむ声が続々
特徴3：購入した製品の保証やサポートは無効になる公算が大
FILCOブランドでパソコン用キーボードを手がけてきたダイヤテック株式会社が、同社のホームページで4月22日をもって事業を終了（閉業）したことを発表した。理由は明らかにしていない。購入した製品の保証やユーザーサポートは無効になるとみられる。
ダイヤテックのFILCOは、高品位なメカニカルキーボード「Majestouch」シリーズで定評があった。いきなりの閉業の発表に、Xでは驚きの声が寄せられている。
現状、ダイヤテックのWebサイトにアクセスすると、どのページでもトップページの閉業のお知らせが表示される。サポート用ページ（https://www.diatec.co.jp/support/）も同様。購入した製品の保証やサポートを他社に移管するという案内もないため、実質的に受けられなくなるとみられる。
特徴1：老舗キーボードメーカーのダイヤテックが閉業を発表
特徴2：製品の評価は高く、Xでは惜しむ声が続々
特徴3：購入した製品の保証やサポートは無効になる公算が大
FILCOブランドでパソコン用キーボードを手がけてきたダイヤテック株式会社が、同社のホームページで4月22日をもって事業を終了（閉業）したことを発表した。理由は明らかにしていない。購入した製品の保証やユーザーサポートは無効になるとみられる。
ダイヤテックのFILCOは、高品位なメカニカルキーボード「Majestouch」シリーズで定評があった。いきなりの閉業の発表に、Xでは驚きの声が寄せられている。
現状、ダイヤテックのWebサイトにアクセスすると、どのページでもトップページの閉業のお知らせが表示される。サポート用ページ（https://www.diatec.co.jp/support/）も同様。購入した製品の保証やサポートを他社に移管するという案内もないため、実質的に受けられなくなるとみられる。