◇プロ野球セ・リーグ 中日ーヤクルト（24日、バンテリンドーム）

今季4試合目となる先発マウンドにあがった中日・柳裕也投手。粘投を続ける中、先制の援護点を受けるも、ヤクルトの反撃をしのぎきれず7回3失点で降板しました。

初回には先頭打者を味方のエラーで背負うも、サンタナ選手を空振り三振。味方の好守備にも助けられ2アウト走者なしとするも、後続を打ち取り無失点としました。さらに2回には先頭からの連打を浴び無死1、2塁とピンチを招くも、ここも無失点に抑える粘投を見せました。

これを援護すべく、2回裏にはボスラー選手の待望の一発。1アウトから打席に向かうと、対する松本健吾投手のフォークをとらえ、ライトのホームランウイングへ飛び込む一発を放ちました。

しかし直後に失点。1アウトから四球で出塁を許すと、続く長岡秀樹選手からもヒットを浴びて1アウト1、2塁とされました。ここでサンタナ選手を空振り三振とするも、古賀優大選手から同点タイムリーを浴びました。さらに4回には、先頭の増田珠選手から二塁打を浴びると、1アウトとするも、赤羽由紘選手の今季第1号を被弾。勝ち越し2ランとされました。

それでも6回には中日打線も反撃。先頭の大島洋平選手が3塁打で好機をつかむと、高橋周平選手とボスラー選手のタイムリーで同点に追いつきました。

その後の8回にはメヒア投手がマウンドへ。柳投手は7回99球を投げ、被安打7、与四球1、3失点で降板となりました。