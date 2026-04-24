◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」（２３日、新宿ＦＡＣＥ）観衆５２０人（札止め）

全日本プロレスは２３日、新宿ＦＡＣＥで春の本場所「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）２０２６」を行った。

前売り券が完売した大会。メインイベントのＡブロック公式戦で三冠ヘビー級王者・宮原健斗が「ＨＡＶＯＣ」オデッセイと対戦。２戦を終えて１敗１分けと白星がない宮原は、１９６センチ、１８４キロのオデッセイの恐竜パワーに苦戦。窮地に追い込まれた一戦だったが最後はオデッセイの突進をかわすと、スクールボーイで丸め込み辛うじて３カウントをつかみ、公式戦初白星をゲットした。

試合後のリングでマイクを持った宮原は、オデッセイへ最高のリスペクトを表すと「俺の願いを一つ聞いてくれないか？」と投げかけ「俺はアナタ方が所属するＨＡＶＯＣの入場が大好きなんだ！ 今日、疑似で、ＨＡＶＯＣの入場をいっしょにやってくれないか！？」と要望した。

超満員の会場に喚声とどよめきが交錯するなか「チャンピオン・カーニバル中、申し訳ない。ただ、この中盤戦を過ぎ、終盤戦に向かっていくにあたり、俺にはＨＡＶＯＣが必要なんだ！ ちょっとだけ付き合ってくれ！ ミュージックスタート！」とゴーサインを出すと、ＨＡＶＯＣのテーマ曲が流れオデッセイとともに「ＨＡＶＯＣ！」ポーズを決め抱き合った、

仰天のエンディングに宮原は「おい、やったことねえだろ！ アナタ方が思っている以上にＨＡＶＯＣの入場、大変だぞ。みんなこれから心してＨＡＶＯＣの入場を見るんだ！ もう絶対、やらねえ！」と絶叫した。

バックステージで宮原は「さあ、オデッセイから１勝取ったということで、今週土曜日、埼玉、埼玉県は第二の故郷だ。そして次の日は、どこだ？ そう、新潟県だ、新潟三条だ。タロース、三冠戦以来だな。さあ、このままスーパースター宮原健斗が、スーパースターがチャンピオン・カーニバル２０２６いただくぞ、優勝」と２年ぶり３度目の制覇を誓った。

敗れたオデッセイは「あと少しで３連勝だったのに。でも、ケントのことはリスペクトしているし、彼がチャンピオンであることには理由がある。本当にあともう少しだった。もう次の試合が待ちきれない。次からまたすぐに巻き返す。俺たちは、俺たちは、ＨＡＶＯＣ！」と気持ちを切り替えていた。

次戦は２５日の埼玉・春日部ふれあいキューブ大会。前売り券は全席完売。これで１９日の大阪・梅田スカイビル ステラホール大会から３大会連続「完売」で王道マットの看板シリーズ「ＣＣ」の熱が広がっている。

◆４・２３新宿全成績

▼第１試合 シングルマッチ ２０分１本勝負

○関本大介（４分４７秒 ラリアット→片エビ固め）小藤将太●

▼第２試合 ８人タッグマッチ ２０分１本勝負

芦野祥太郎、羆嵐、ＭＵＳＡＳＨＩ、〇青木優也（６分１２秒 袈裟斬りチョップ→体固め）青柳優馬、青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ、井上凌●

▼第３試合 チャンピオン・カーニバル２０２６ Ｂブロック公式戦 ３０分１本勝負

▲菊田円【１勝１不戦勝１両リン＝４点】（１０分０５秒 両者リングアウト）ザイオン【１勝１敗１不戦勝１両リン＝４点】▲

▼第４試合 同 ３０分１本勝負

○鈴木秀樹【２勝２敗１不戦勝＝６点】（１３分４９秒 スリーパーホールド↓レフェリーストップ）本田竜輝【１勝２敗１不戦勝＝４点】●

▼第５試合 世界ジュニアヘビー級選手権試合前哨戦 ６人タッグマッチ ２０分１本勝負

○田村男児、綾部蓮、タロース（１１分５６秒 ダンロック）立花誠吾●、大森北斗、吉岡世起

▼第６試合 チャンピオン・カーニバル２０２６ Ａブロック公式戦 ３０分１本勝負

○安齊勇馬【１勝１敗１分＝３点】（１８分１３秒 ギムレット→片エビ固め）真霜拳號【１勝１敗＝２点】●

▼第７試合 同 ３０分１本勝負

○斉藤レイ【２勝１敗＝４点】（１２分３１秒 アイスバイン→片エビ固め）潮粼豪【２勝２敗＝４点】●

▼メインイベント 同 ３０分１本勝負

○宮原健斗【１勝１敗１分＝３点】（１０分０４秒 スクールボーイ）オデッセイ【２勝１敗＝４点】●