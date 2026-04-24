元HKT48で女優の田中美久（24）が24日、自身のインスタグラムを更新。「デジタル写真集の発売が決まりました」と発表した。

3月9日に3rd写真集「ぜんぶ、ほんと」が発売されたが、「【もっと、ぜんぶ、ほんと】4月27日発売です」とデジタル写真集の発売を報告。ベッドの上でランジェリーを着用せずにグレーのパーカ1枚でカメラを見つめる衝撃的なショットや、谷間を大胆に露出したビーチバレーコートでの紺色水着ショット、黒いニットトップス姿でアイスクリームをペロリとなめるショットなどを公開し「新しいカットもあります お楽しみに！！」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「日本の宝」「最高級に可愛すぎる」「えぐいかわいい」「異次元のかわいさ」「全部最高」「ナイスバディ」「完璧な日本最高峰Body」「刺激強すぎる」「破壊力がすごい、、」「こんな見せていいの？」などのコメントが寄せられている。

田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した。17年12月には週刊誌で初の水着グラビアを披露。18年の11thシングル「早送りカレンダー」で矢吹奈子との「なこみく」コンビで初のセンター選出。同6月の「AKB48世界選抜総選挙」で10位となり初の選抜入り。20年の映画「＃ハンド全力」で単独初主演。21年に1st写真集「1／2少女」を発売。23年にグループを卒業した。その後もNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど女優やタレントとして活躍するほか、水着やランジェリーを含めたモデルとしても絶大な人気を誇る。25年には日本テレビ系連続ドラマ「良いこと悪いこと」にも出演するなど女優としても飛躍。今年3月9日には3rd写真集「ぜんふ、ほんと」を発売。愛称は「みくりん」。「アイドル界のグラビアクイーン」と称されている。身長151センチ。血液型B。