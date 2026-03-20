元HKT48のメンバーで、現在は女優やグラビアモデルとして活躍する田中美久が、3月18日にXを更新。盗難トラブルにあったと発言し、波紋を広げている。「田中さんはこの日、《Amazon頼んだら、Amazonの配達の人が盗んでたんだけど、どうすればいいの!》と投稿しました。さらに《どうもできない!お金だけなくなる!》と続け、戸惑いをあらわにしました」（芸能担当記者）荷物を届けるはずの配達員による“持ち去り疑惑”という衝撃