元グラビアアイドルの神崎紗衣(33)が23日、自身のX(旧ツイッター)を更新。新たな国家資格を取得したことを報告した。



【写真】マスカッツ時代の姿 その後「勉強楽しすぎて沼」になるとは思えない！

神崎はグラマラスボディで人気を博したグラビアアイドル。テレビ東京系「おねがい!マスカット」(2008年)から続いた「おねマス」シリーズに出演していたグループ「恵比寿マスカッツ」の第2世代「恵比寿★マスカッツ」のメンバーとして2015年9月から活動していた。その後、グループは「恵比寿マスカッツ1.5」に改名し、2022年に解散。神崎は芸能活動の引退を表明していた。



2024年には妊娠を公表し、同年4月に出産。現在は子育てなどを発信するインフルエンサーとなっている。2025年11月には宅地建物取引士(通称・宅建)試験に合格したことをSNSで公表した。



今月23日にXでは「宅地建物取引士の資格にチャレンジし無事合格できた私ですが 今年はFP試験に挑戦しており、無事3級合格したのでご報告」と発表。FPとは「ファイナンシャルプランナー」のことで、資産状況などの情報提供を受けて、顧客の人生設計をアドバイスする職業を指す。「勉強楽しすぎて沼。。次は2級に向けて頑張ります!」と次の級も目指していることを知らせた。投稿には、大きくなった子供を抱える写真を添えた。



また同日には「宅建士証交付されました」と、スーツ姿で撮影した写真付き宅建証の写真とともに投稿。「FPも合格したし嬉しすぎる!不動産のご相談にのれるようにこれからも頑張ります」と今後の目標も記した。



（よろず～ニュース編集部）