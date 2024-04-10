◇ナ・リーグ ドジャース0ー3ジャイアンツ（2026年4月22日 サンフランシスコ）

5回2死からベイリーに対する初球。外角低めに外れたボールが今季最速の100・6マイル（約161・9キロ）を計測した。100マイル（約160・9キロ）超え7球は今季最多で、昨年9月16日フィリーズ戦と並んで自身4番目。ドジャースの大谷は支配的な内容で6回を零封した。

6回2死二、三塁の窮地では力を振り絞った。100・2マイル（約161・3キロ）の直球とスイーパーでシュミットを追い込み、最後は外角スイーパーで空振り三振。「最後は三振だけ狙いにいって投げた」。もくろみ通りの結果に右拳を握った。

「今日は0―0だったので、球数うんぬんよりも点をやらないことの方が重要だった」

昨年平均、今季平均より速い平均球速98・8マイル（約159キロ）の直球を軸にカーブなども効果的に交ぜ、5安打に抑え、7三振を奪った。開幕から4度の登板を終えて防御率0・38は、ナ・リーグ断トツだ。

援護なく、惜しくも白星はつかなかった。4安打零敗で同地区のジャイアンツに2連敗。1番打者では4打数無安打に終わり、昨年8月24日から継続していた連続出塁は球団2位タイの53試合で止まった。「特に気にしてない」と淡々と受け止めつつ、「感じ良く打席に立っていれば、伸びていく数字なのかなとは思う。その感じが、まだいまひとつ打席で出ていない。凄く悪いわけではないけど、ちょっとかみ合っていない」と自己分析した。

デーブ・ロバーツ監督は投球について「素晴らしかった」と絶賛し、6回91球での交代を「長期的な視点を優先した。まだ4月の段階で無理をさせることは避けたい」と説明した。前回は投手専念で、今回は投打出場。初のサイ・ヤング賞の期待も膨らむ中、大谷は「（起用法は）監督が決めること。毎試合行くつもりで準備だけはしっかりしたい」と力強く見据えた。（杉浦大介通信員）

≪球団16年マエケン以来の水準≫大谷は防御率0.38とし、ナ・リーグでは同1.50で2位のブレーブス・エルダーに1点以上の大差をつける。開幕から4度の先発登板を終えた段階で、球団では1916年ウィーザー・デル（同0.30）、81年フェルナンド・バレンズエラ（同0.25）、85年バレンズエラ（同0.00）、16年前田健太（同0.36）以来の水準。