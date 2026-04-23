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「すでに真と稔は犯人にたどり着いている」考察YouTuberが指摘する『田鎖ブラザーズ』の違和感

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TBS「田鎖ブラザーズ」ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【田鎖ブラザーズ】初回ドラマ考察 犯人は 岡田将生 染谷将太 が知っている！ 宮近海斗」を公開した。TBS系ドラマ『田鎖ブラザーズ』のプロデューサーインタビューを基に、物語の黒幕や主人公たちの視点について独自の考察を展開した。



動画の冒頭でトケル氏は、新井順子プロデューサーの「犯人が誰なのかは、田鎖ブラザーズの2人と、犯人役だけ知っている」という発言に着目。この出演者に向けられた言葉が劇中の設定にもリンクしていると推測し、「役柄の上でも2人は犯人がわかっている可能性がある」と指摘した。



さらに、物語の構造として1995年と2026年の両方の相関図に存在する人物の中に「両親を殺した黒幕」がいると予想する。既存の登場人物から候補を除外し、町中華の店主である茂木幸輝（山中崇）と、質屋の足利晴子（井川遥）の2名が怪しいと断定。茂木については、事件の夜の焼きそばにかけられたお酢に睡眠薬が混ざっていた疑いや、事件後のニュースを見て驚愕する姿から裏の顔があると分析。一方の晴子についても、不審な電話のやり取りから事件への関与を疑った。



最後にトケル氏は、田鎖真（岡田将生）と田鎖稔（染谷将太）の劇中での行動を振り返り、「すでに、真と稔は犯人にたどり着いているのでは」と結論付けた。視聴者に対しても、主人公の兄弟が誰を怪しんでいるかに注目することが真相への近道だと語り、今後の展開への期待感を示して動画を締めくくった。