子役として活躍していた俳優の柴崎楓雅（18）が、成人を迎えたことを報告し、ファンから祝福の声が寄せられている。

【映像】成人を迎えた柴崎楓雅

2018年に俳優デビューした柴崎。2020年に放送されたTBS系ドラマ「テセウスの船」では恐るべき知能を持つ小学生を演じ、「不気味な演技が強烈」「今後が気になる存在」とその怪演が評判となり、2020年に第104回ザテレビジョンドラマアカデミー賞・ザテレビジョン賞を受賞した。テレビ朝日系ドラマ「微笑む人」では松坂桃李演じる主人公の小学生時代を演じるなど、人気子役として活躍してきた。

成人を迎えた抱負つづる

22日に更新したInstagramで柴崎は、「18歳になりました。今年は自分にとって大きく成長する1年にしたいです。成人を迎えたのでひとつひとつのことに責任を持ち、夢に近づける1年にしていきたいです！！」と誕生日を迎えた報告と意気込みをつづった。

この投稿には、「18歳おめでとう！」「学業お仕事両立大変だと思いますが、ずっと応援しています」などの祝福の声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）