メシも重要な兵站のひとつ

アメリカ海軍は4月18日、公式Xアカウントにおいて、空母「エイブラハム・リンカーン」と強襲揚陸艦「トリポリ」での乗員の食事風景を投稿しました。食事風景の投稿はSNSにおける定番ネタであり、軍隊も例外ではありません。アメリカ軍だけでなく、世界各国の軍隊が食事風景を投稿しており、日本の自衛隊の公式アカウントでもよく見かけます。

【売るほどあるぞ！】食料不足疑惑を受け、アメリカ海軍が投稿した食糧庫の様子（画像）

しかし今回のアメリカ軍の投稿は、いつもの飯テロ投稿とは意味が異なる、重要なメディア対応の一環だったのです。

事の発端は、4月16日のUSAトゥデイの報道でした。「Cookies, deodorant, socks. Iran war puts military packages in limbo」（クッキー、デオドラント、靴下。イラン戦争で軍事物資の輸送が宙に浮く）というタイトルの記事では、イラン危機のために中東地域に展開中のアメリカ海軍艦艇で食事問題が発生していると報じられました。

記事には、乗員の家族から提供されたという「エイブラハム・リンカーン」と「トリポリ」での食事の写真が掲載されていましたが、そこには一枚には少量の刻み肉とトルティーヤが1枚だけ、もう一枚には乾いたパティにニンジンと加工肉が写っており、その量と内容は戦場任務に就く乗員の食事としては物足りなく見えるものでした。

この写真は悪い意味でSNSを中心に瞬く間に拡散され、一般人だけでなく軍事専門メディアやアメリカの政治系アカウントでも紹介されることになり、炎上状態に。そこでの反応は乗員たちへの同情はもちろんのこと、補給に関する兵站能力の破綻まで指摘され、アメリカ軍全体の能力にまで疑問が持たれる事態となりました。

懸念されていた異例の長期航海

SNSでの拡散は勢いが止まらず、「これが空母の食事なのか？」や「士気に影響するレベル」といった投稿が相次ぎ、「（提供された肉が）靴の中敷きみたいだ」や「（食事の内容が）犬にもやらないレベルだ」といった辛辣な投稿まで見られ、もはやネタ重視のネット大喜利状態となりました。



4月18日にアメリカ海軍の「X」公式アカウントで投稿された艦艇内の食事風景（画像：アメリカ海軍）



その後、ニューヨーク・ポストなどの大手メディアも後追い報道を行い、この食事問題は最終的にアメリカ海軍上層部や国防長官までもが対応する事態となりました。

アメリカ海軍の制服組トップである海軍作戦部長（CNO）は、公式声明で一連の事態を否定。さらに、アメリカ軍を統括するピート・ヘグセス国防長官も自身のXアカウントで、この問題を報じたニュースを「フェイクニュース」とし、「私たちの水兵たちは最高のものを実際に受け取っています」と発言しています。

冒頭に紹介したアメリカ海軍の飯テロ投稿は、一連の軍関係者の声明を裏付けるためのものであり、軍と政治トップが同時に反応したこと自体、この問題が単なる食事の話ではなく、軍の信頼性に関わる問題として認識されていたことを示しています。

炎上の背景にある長期航海問題

今回の一連のアメリカ海軍食事問題の騒動は、リークされた画像のインパクトだけで炎上したわけではありません。問題となったのは食事の質そのものではなく、「補給が維持できているのか」という点であり、これは戦闘能力そのものに直結する問題でもあります。その下地となったのが、最近のアメリカ海軍艦艇の展開の長期化です。



4月18日に配信された空母「エイブラハム・リンカーン」と強襲揚陸艦「トリポリ」での食事風景（アメリカ海軍）



中東に派遣されている空母「ジェラルド・R・フォード」は、2025年6月の出港以来、約300日に迫る長期航海を続けており、これは近年の米海軍において最長クラスの展開となっています。当初は地中海において通常の任務を行っていましたが、その後のイラン情勢の悪化によって、中東地域での任務に投入されました。

さらに、今回の騒動の発端となった空母「エイブラハム・リンカーン」も、2026年1月から中東に展開を続けており、すでにその期間は約3か月を超えています。最終的な航海期間は不明ですが、現在の中東での軍事作戦が継続されれば、空母「ジェラルド・R・フォード」のような長期化は避けられないでしょう。

こうした艦艇航海の長期化は、乗員にとっても大きな負担であり、その家族にとっても直接会えないことが不満となります。今回の食事騒動でも、貧相なメニューの写真のインパクトだけでなく、「乗員家族のリーク」という周辺情報があったことで真実味が増しました。長期展開による艦内の士気低下に関連した機密漏洩によって兵站（ロジスティクス）の不備が暴露された、というストーリーが形成され、それが拡散・炎上に大きく影響したといえるでしょう。

今回の騒動は、一見すると艦内の食事を巡る話題に見えるものの、その実態は長期化する艦艇運用と兵站維持への不安が背景にありました。米海軍がSNSを通じて即座に反論したのも、単なるイメージ対策ではなく、戦力の信頼性そのものを守るための対応だったといえるでしょう。

「メシの話」として始まったこの問題は、最終的に現代の海軍運用が抱える構造的な課題を浮き彫りにした事例といえそうです。