わいせつ事件で逮捕後、不起訴となったNHKのディレクターに、さらなる不祥事が発覚。加えて“甘すぎる対応”とも受け取られかねない上層部の判断に、批判の声が噴出している。「NHKが4月23日、報道局スポーツセンターの50代男性チーフディレクターについて、30日付で諭旨免職とすることを発表したのです」（全国紙記者）そもそも発端となったのは、今年1月4日に起きた事件だ。「東京・渋谷区の路上で面識のない20代女性に声を