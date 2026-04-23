俳優の指出瑞貴さんが4月22日、自身のインスタグラムを更新。ポルシェのオープンカーに乗った写真を複数枚投稿し、話題を呼んでいます。



【写真を見る】【 指出瑞貴 】 「ポルシェ 911」オープンカーで 笑顔ショット 「一丁前に自分の車かのようですが…」 茶目っ気たっぷりに報告





投稿された写真には、深い青色の「ポルシェ 911カレラ カブリオレ」が登場。海沿いの遊歩道や白い柵を背景に、オープン状態でたたずむ姿が収められており、ロケーションはリゾート地を思わせる雰囲気です。







指出さんは白いニットにサングラスというスタイルで登場。シートベルトをしっかりと着用した状態で、前方を穏やかに見つめる落ち着いた表情が印象的です。







運転席に座り、サングラス越しに笑みを浮かべる姿も。開放感あふれるオープンカーならではのシーンとなっています。







指出さんは投稿のキャプションに「#PORSCHE #porschecarrera #911carrera #porche911」とハッシュタグを添えたうえで、「一丁前に自分の車かのようですが、お世話になっているスタッフ様の素敵なお車」とコメント。

あくまでもスタッフのポルシェに乗せてもらったことを明かし、ユーモアを交えながら近況を伝えました。







この投稿に「気持ち良さそう」「外車が似合うよなぁ」「ポルシェ911、車ファンなら一度は憧れますね」「ステキな車ですね！憧れです！！」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】