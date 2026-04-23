バイドゥが提供する顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代のユーザーを対象に実施したアンケート「あなたにとって最高の4人組は？」の結果をランキング形式で発表した。

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集計期間は3月6日から3月12日、有効回答数は1,031件。アイドル、アーティスト、VTuber、配信グループなど、幅広いジャンルで活躍する4人組がランクインした。

1位に輝いたのは、STPR所属の4人組グループ『騎士X - Knight X -』。「みんな声がかっこいい」「歌もビジュアルも完璧で最強」といったパフォーマンス面での評価に加え、「4人仲良くて絡んでいる姿が尊い」「個性が違っていて仲良し」など、メンバー同士の関係性の良さを支持する声が多く寄せられた。「いろいろな壁を乗り越えてきたグループだからこそ応援したい」といったコメントもあり、これまでの歩みを知るファンからの熱い支持が1位という結果につながった。

2位はK-POP第4世代を代表するガールズグループ『aespa』。「ビジュ良し、ダンス良し、曲良しの最強グループ」「aespaにしかない独特な楽曲が好き」といった声が集まった。3位には関西発のアイドルグループ『Aぇ! group』がランクインし、「個性が強くて面白い」「仲の良さが伝わってくる」など、関西らしい明るい雰囲気が支持を集めた。

4位はにじさんじ所属のVTuberユニット『ROF-MAO』、5位には世界的人気を誇る『BLACKPINK』が続いた。BLACKPINKについては「グループ結成から約10年間、4人で活動を続けているのがすごい」といったコメントが寄せられている。

6位以降には、Minecraft実況で知られるゲーム実況グループ『日常組』（6位）、STPR所属のユニット『BNK』（7位）、「純烈」のリーダー・酒井一圭がプロデュースし4月にメジャーデビューを果たした『モナキ』（8位）、個性的なパフォーマンスで国内外から注目を集める『新しい学校のリーダーズ』（9位）、にじさんじ所属の『VOLTACTION』（10位）がランクインした。

総評では、音楽やパフォーマンスを中心に活躍するグループだけでなく、動画配信やゲーム実況などオンライン発のユニットも多く選ばれており、Z世代らしい多様な“推し”の広がりが見える結果となった。アンケートでは「4人のバランスがいい」「仲の良さが伝わってくる」といった声が多く、メンバー同士の関係性やチームワークが大きな魅力として支持されていることがうかがえる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）