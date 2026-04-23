実業家でインフルエンサーの宮崎麗果と、元EXILEのパフォーマー・黒木啓司が離婚危機にあると『女性セブンプラス』が4月21日に報道。それを受けて、宮崎の元夫であるプロキックボクサー・田中雄士が自身のXを更新。心境を語り、その内容が話題となっている。

「約1億5700万円を脱税したとして法人税法違反などの罪に問われた宮崎さんですが、同誌によると、2人は離婚に向かっているようです。脱税の事実が発覚後、宮崎さんから離婚を切り出し、黒木さんは現在、お子さんにも会えない状況のようです」（芸能ジャーナリスト）

その報道を受けて、同日に田中氏がXを更新。

《ま一余裕で結末わかってたが、SNSであんまり熱愛アピールする奴らて多分冷静さを失ってるのだと思うんだよな》

と、これまで円満なラブラブなショットを披露してきた2人に対して冷めたコメントを綴った。さらに、さまざまな報道がなされることへ同情も綴りながら、《もちろん俺の子供達も含め心配だ！》《本当の父親に会わせなかった事も反省してほしいもんだ！》と、子供への心配や、宮崎への厳しい思いも吐露した。

しかし、田中は一時期、元妻へのエールを送っていたと前出・芸能ジャーナリストが指摘する。

「3月18日、脱税についての初公判がおこなわれました。その後、田中さんはXを更新し、《まー素直な気持ち 俺の子供以外も含めて 子供達の為に実刑はいかないで頑張って欲しい気持ち》と応援とも読み取れるポストを投稿。しかし、悪質性の高い脱税に対して “甘すぎる” と非難も浴びました」

苦楽をともにした元妻へ、優しさを向けていた田中。しかし、彼の思いの根底には、やはりわが子の存在が引っかかっているのだろう。

「田中さんは、宮崎さんの2度めの結婚相手です。2人の間には、2018年12月生まれの男児、2019年12月生まれの女児がいます。宮崎さんは黒木さんと結婚後も子供たちと一緒に暮らす姿をInstagramに掲載してきました。

これまで田中さんが子供たちと会えなかったことが事実ならば、悔しさが滲むのも無理はありません。離婚を機に、わが子との再会を強く望んでやまないのでしょう」（同）

本誌は、宮崎と黒木双方に離婚報道について見解を求めたが、締め切りまでに回答はなかった。田中氏の思いが届くことを願うばかりだ。