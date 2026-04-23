東京・世田谷区の飲食店で、店の代表の男性に「お前営業できなくしてやるよ」などと脅してみかじめ料を取ろうとしたとして、指定暴力団「六代目山口組」系の暴力団組長ら男3人が警視庁に逮捕されました。

【写真を見る】「お前営業できなくしてやるよ。ゼロなんてねえから」 指定暴力団「六代目山口組」系暴力団組長ら男3人逮捕 三軒茶屋の飲食店でみかじめ料を脅し取ろうとした疑い

恐喝未遂の疑いで逮捕されたのは、東京・板橋区の指定暴力団「六代目山口組」系の暴力団組長・佐藤冬馬容疑者（44）、東京・品川区の暴力団組員・外山洋平容疑者（42）、世田谷区の職業不詳・門田滝容疑者（48）です。

佐藤容疑者らは共謀し、去年11月5日午後10時ごろから6日午前0時ごろまで、世田谷区三軒茶屋の飲食店で、店の代表の男性（30代）に対して「明日からお前営業できなくしてやるよ」「遊びじゃねえんだよ」「この店だけゼロなんてねえから、絶対許さねえから」などと脅してみかじめ料を取ろうとした疑いがもたれています。

警視庁によりますと、佐藤容疑者らは「15（万円）でいいよ。10（万円）でもいい。なかったら7（万円）とか」と言って、みかじめ料を要求していましたが、代表の男性はこれを拒否し、支払うことはなかったということです。

防犯カメラの映像などから、佐藤容疑者らの関与が浮上しました。

佐藤容疑者は取り調べに対して「すべて弁護士が来るまで黙秘します」と供述しているということです。

警視庁は、佐藤容疑者の他にも男1人が事件に関与していることを確認していて、恐喝未遂容疑で行方を追っています。