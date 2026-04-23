ニッチェ江上、子どもたちとポップコーン作り挑戦
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が23日までにオフィシャルブログを更新。子どもたちの初めてのポップコーン作りや簡単手料理を披露し、ファンから反響を呼んでいる。
江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録やおいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
21日、「ずーっと作りたかった！！」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「先日、子供達が動画か何かで、ポップコーンが出来るところを見たらしく、、」と切り出し、「『ポンポン破裂するところを見てみたい！』とのことだったので、スーパーで買ってきて早速やってみました」とポップコーン作りに挑戦したことを報告。「ポンポン音を立てて膨らむポップコーンを見て、『おぉ〜っ』と、目を見張る子供達」とその様子を明かし、「出来立ては格別だったようで、一瞬でなくなりました」と振り返った。
さらに「ところでとっちゃんは、１年前くらいまではポップコーン食べられなかったと思うけど、普通に食べていましたね 日々成長や！！！！！！」と子どもの成長にしみじみ。出来たてのポップコーンに手を伸ばす子どもたちの微笑ましい姿を公開した。
またこの日は、「ずーっと作りたかったご飯」として、料理研究家・山本ゆりさんのレシピ「ブロッコリーと合挽き肉の塩そぼろ」（※豚ひき肉で代用）も紹介。「材料は、ブロッコリーとひき肉と塩だけなのに、めっっっちゃ美味しかったです！」と絶賛し、「材料シンプル過ぎて、『果たしてごはんに合うのか！？』と、疑いまくっていましたが、ごはんにめちゃくちゃ合いました事をここにご報告いたします」と満足げにつづり、「また絶対作ろーっと」とブロッコリーとひき肉を炒めた手料理の写真も披露。シンプルながら食欲をそそる一品となっている。
最後は「明日はノンストップです 見てね〜」と出演番組を告知し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「合い挽きとブロッコリー真似させてもらいます」「簡単でおいしい」「わたしも、ゆりさんファン」「えのさんえらい！えらすぎる！ちゃんと子どもたちもすくすく成長しているし母の鏡！」「働くママの希望」「可愛い兄妹大きくなりましたね」などの声が寄せられている。
江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録やおいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
21日、「ずーっと作りたかった！！」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「先日、子供達が動画か何かで、ポップコーンが出来るところを見たらしく、、」と切り出し、「『ポンポン破裂するところを見てみたい！』とのことだったので、スーパーで買ってきて早速やってみました」とポップコーン作りに挑戦したことを報告。「ポンポン音を立てて膨らむポップコーンを見て、『おぉ〜っ』と、目を見張る子供達」とその様子を明かし、「出来立ては格別だったようで、一瞬でなくなりました」と振り返った。
またこの日は、「ずーっと作りたかったご飯」として、料理研究家・山本ゆりさんのレシピ「ブロッコリーと合挽き肉の塩そぼろ」（※豚ひき肉で代用）も紹介。「材料は、ブロッコリーとひき肉と塩だけなのに、めっっっちゃ美味しかったです！」と絶賛し、「材料シンプル過ぎて、『果たしてごはんに合うのか！？』と、疑いまくっていましたが、ごはんにめちゃくちゃ合いました事をここにご報告いたします」と満足げにつづり、「また絶対作ろーっと」とブロッコリーとひき肉を炒めた手料理の写真も披露。シンプルながら食欲をそそる一品となっている。
最後は「明日はノンストップです 見てね〜」と出演番組を告知し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「合い挽きとブロッコリー真似させてもらいます」「簡単でおいしい」「わたしも、ゆりさんファン」「えのさんえらい！えらすぎる！ちゃんと子どもたちもすくすく成長しているし母の鏡！」「働くママの希望」「可愛い兄妹大きくなりましたね」などの声が寄せられている。