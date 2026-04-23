現地23日に行なわれたホワイトソックス対ダイヤモンドバックスの試合に「3番一塁」でスタメン出場した村上宗隆が、メジャーの新人記録に並ぶ5試合連続本塁打をマークした。



村上は5−10で迎えた7回表、センターへ特大の10号2ランホームランを放った。今季24試合の出場で早くも2ケタ本塁打に到達し、1年目からアーチを量産している。



さらに5戦連発は、昨季にドジャースの大谷翔平が記録した日本人選手最長記録にも並ぶ。



このペースでいけば60本超えも予想される村上。リーグトップとなるアルバレス（アストロズ）の11本にも1本差の迫るなど、新人スラッガーが米国で存在感を発揮している。





ADMIN IS RUNNING OUT OF THINGS TO SAY.



MUNETAKA.

MURAKAMI.

HOME RUN.

5TH STRAIGHT GAME.



pic.twitter.com/pvRPi69z2v — White Sox on CHSN (@CHSN_WhiteSox) April 23, 2026