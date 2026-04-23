【20代男女251人に聞いた】春に行きたい「長崎県の旅行先」ランキング！ 2位「五島列島」、1位は？【2026年調査】
春の暖かな日差しが心地よく、20代にとって新しい年度の始まりやゴールデンウィークの計画に心躍る季節となりました。 そんな今の時期、SNS映えする絶景スポットや歴史情緒あふれる街並みが魅力のエリアから、若者世代の注目を集めた場所をまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜11日の期間、全国20代の男女251人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【20代限定】春に行きたいと思う「長崎県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「五島列島は景色が綺麗なイメージがありテレビでも有名な場所なので行ってみたいです」（20代女性／大阪府）、「過ごしやすい気候のなかで海や花に囲まれてゆっくり過ごし、旬の魚やうどんなど土地のものを食べたいと思ったから」（20代女性／山梨県）、「海が綺麗だから」（20代女性／福岡県）といったコメントがありました。
回答者からは「チューリップやバラなどたくさんの花が咲いていて春を楽しめそうだから」（20代女性／大阪府）、「チューリップなどお花が綺麗なイメージがあり、国内なのにオランダの雰囲気を楽しめると思うからです」（20代女性／神奈川県）、「いろいろな店が入っていて、1日中遊べるしグルメも充実しててとても楽しそうだと思っているからです。また、季節やイベントごとに期間限定のものもあり、すごくいきたいと思っているからです」（20代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜11日の期間、全国20代の男女251人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【20代限定】春に行きたいと思う「長崎県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：五島列島／30票2位にランクインしたのは、美しい海と豊かな自然、そして世界文化遺産に登録された「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産である教会群が点在する五島列島です。春は気候も穏やかで、エメラルドグリーンの海を眺めながらのドライブやサイクリングが心地よい季節。豊かな海の幸も魅力です。
回答者からは「五島列島は景色が綺麗なイメージがありテレビでも有名な場所なので行ってみたいです」（20代女性／大阪府）、「過ごしやすい気候のなかで海や花に囲まれてゆっくり過ごし、旬の魚やうどんなど土地のものを食べたいと思ったから」（20代女性／山梨県）、「海が綺麗だから」（20代女性／福岡県）といったコメントがありました。
1位：ハウステンボス／171票圧倒的な得票数で1位に輝いたのは、佐世保市にある日本最大級のテーマパーク「ハウステンボス」でした。園内が色鮮やかな花々に包まれる「フラワーセレブレーション」が開催されており、華やかな光景を楽しめます。ヨーロッパのような街並みと色鮮やかな花々のコントラストは、この時期ならではの贅沢な体験です。
回答者からは「チューリップやバラなどたくさんの花が咲いていて春を楽しめそうだから」（20代女性／大阪府）、「チューリップなどお花が綺麗なイメージがあり、国内なのにオランダの雰囲気を楽しめると思うからです」（20代女性／神奈川県）、「いろいろな店が入っていて、1日中遊べるしグルメも充実しててとても楽しそうだと思っているからです。また、季節やイベントごとに期間限定のものもあり、すごくいきたいと思っているからです」（20代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)