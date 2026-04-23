はるな愛、1億円の借金回避もジュエリー盗難被害「あいつが盗った！」エピソードに驚がく
タレントのはるな愛（53）が22日、日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜 後11：59）に出演。だまされたエピソードにスタジオは驚がくした。
【写真】「可愛くて仕方がない彼ですね」はるな愛が公開した「大好きな彼」との2ショット ※6枚目
20代前半頃、ショーパブで働いている時に「40代くらいの超イケメンでお金持ち」の客と出会ったというはるな。「おじいちゃんおばあちゃんになっても一緒にいよう」という言葉にときめき、デートを重ねるようになった。
幸せの絶頂だったが、知らぬ間にはるなを代表取締役として、1億円の借り入れが行われていたことが発覚。その役員の名前に、デートを重ねていた男性の名前があった。
すぐに弁護士に相談すると、はるなの名前を代表取締役・連帯保証人から外すよう、内容証明を送ることになるが、それまで普通に接してほしいと言われた。その指示を受け、相手との緊迫したデートを乗り越え、無事に1億円の借金を回避することに成功したことを振り返った。ファーストサマーウイカが「それはドラマになりはりますね」とコメントすると「それはドラマに入ってない」と返していた。
はるなの話はさらに続き、相手と別れた後、持っていたジュエリーや貴金属を安全に保管するためにマンションを借りることを決意。訪れた不動産屋に偶然知人がおり、事情を説明して高いセキュリティーのマンションに入居することができた。と思ったが、その1ヶ月後に泥棒に入られ、「全部盗られた」と告白。さらに、その後、不動産屋にいた知人が突然、いなくなっていたことが発覚した。このエピソードもドラマには「入っていない」そうで、スタジオは驚いていた。
はるなの激動の人生にスタジオは驚くばかり。上田も「もっとライトなやつ頼むわ！」と訴えた。その事件の後、飲み会の場で不動産屋の知人のことを口にすると、ほかの友人から「あの人、偽札を偽造して捕まったやん！」と衝撃の事実が明かされたそう。はるなは「俺のジュエリー、あいつが盗った！」と叫び、そんな魂の叫びに共演者が「賢示！」とツッコみ。はるなも「いま笑えるけど（笑）」と語り、笑いを誘った。
【写真】「可愛くて仕方がない彼ですね」はるな愛が公開した「大好きな彼」との2ショット ※6枚目
20代前半頃、ショーパブで働いている時に「40代くらいの超イケメンでお金持ち」の客と出会ったというはるな。「おじいちゃんおばあちゃんになっても一緒にいよう」という言葉にときめき、デートを重ねるようになった。
すぐに弁護士に相談すると、はるなの名前を代表取締役・連帯保証人から外すよう、内容証明を送ることになるが、それまで普通に接してほしいと言われた。その指示を受け、相手との緊迫したデートを乗り越え、無事に1億円の借金を回避することに成功したことを振り返った。ファーストサマーウイカが「それはドラマになりはりますね」とコメントすると「それはドラマに入ってない」と返していた。
はるなの話はさらに続き、相手と別れた後、持っていたジュエリーや貴金属を安全に保管するためにマンションを借りることを決意。訪れた不動産屋に偶然知人がおり、事情を説明して高いセキュリティーのマンションに入居することができた。と思ったが、その1ヶ月後に泥棒に入られ、「全部盗られた」と告白。さらに、その後、不動産屋にいた知人が突然、いなくなっていたことが発覚した。このエピソードもドラマには「入っていない」そうで、スタジオは驚いていた。
はるなの激動の人生にスタジオは驚くばかり。上田も「もっとライトなやつ頼むわ！」と訴えた。その事件の後、飲み会の場で不動産屋の知人のことを口にすると、ほかの友人から「あの人、偽札を偽造して捕まったやん！」と衝撃の事実が明かされたそう。はるなは「俺のジュエリー、あいつが盗った！」と叫び、そんな魂の叫びに共演者が「賢示！」とツッコみ。はるなも「いま笑えるけど（笑）」と語り、笑いを誘った。