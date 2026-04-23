◆パ・リーグ 西武３―１ソフトバンク（２２日・ベルーナドーム）

２点リードの９回。西武・高橋光は近藤、栗原、柳田を異なる球種で３者連続三振に斬ると、右手を力いっぱい握って雄たけびをあげた。「アドレナリンじゃないですか。ちょっと出来過ぎ。でもやっぱり三振は最高ですね」。９回１２６球を投げ３安打８奪三振１失点で３年ぶりの完投勝利。「最後まで投げきりたかったので、ファンの皆さんに後押ししてもらって投げ切れて良かった」と笑顔がはじけた。

復活を印象づける快投劇だった。初回、栗原に先制の４号ソロを被弾。１点リードに変わった３回には２死満塁で柳田を迎えたが、「もう割り切って、ゾーンに思いっきり投げるだけ」と切り替え、１４６キロフォークで空振り三振を奪った。４回以降は走者すら出さない圧巻の投球を見せ、ソフトバンク戦は今季２連勝だ。２４年は０勝１１敗と苦しんだが、２３年には両リーグ最多タイの４完投を挙げた剛腕。「全然投球スタイルが変わっているので、同じではない」と常に貪欲に進化を続ける今季の高橋光は強い。（大中 彩未）