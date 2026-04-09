プロ野球の西武【写真：産経新聞社】THE ANSWER

西武が交流戦で着用する球団史上初ユニフォーム ファンの話題に

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 西武が交流戦で着用する球団史上初ユニホームが話題となっている
  • 上衣もパンツも、帽子も黒一色で、左胸に「SL」というロゴが入るデザイン
  • ファンからは「ホワイトソックス的な感じでカッコいい」などの声が上がった
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