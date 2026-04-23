「奥さまの腹筋すごい！」柿谷曜一朗＆美人タレント妻が披露した“びっくり夫婦トレーニング”に脚光！「お２人とも可愛い」「なんか笑える」
元日本代表FWで現在は解説者として活躍する柿谷曜一朗氏と、妻でタレントの丸高愛実さんが揃って公式インスタグラムを更新。恒例となってきた“夫婦トレーニング”の様子を紹介し、ふたたびアクロバチックなコンビネーションでファンの関心を誘った。
第５弾となった今回は、丸高さんがまず柿谷氏に支えてもらって倒立にチャレンジ。そこから膝を曲げて抱えてもらい、腹筋の力で見事に起き上がってポーズを決めた。さらにそこから元の倒立の状態に戻るというなかなかの難易度で、最後は片谷氏が丸高さんの両足裏に顔面を押し付けて終了。丸高さんは「足の臭い嗅ぐな」とツッコミを入れ、しっかりオチもつけた。
仲睦まじい夫婦の様子にファン＆フォロワーからは称える声が続出。「体幹凄すぎます！！」「奥さまの腹筋すごい！」「仲良いなぁ」「サーカスみたい」「お２人とも可愛いです」「天才！」「なんか笑える」「りくりゅうみたい」「このシリーズ毎回好き」「ラブラブ柿谷夫妻」「流石、運動神経良い夫婦」など、コメント欄は活況を呈している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「足の臭い嗅ぐな」柿谷曜一朗＆丸高愛実夫妻が披露した“夫婦合体トレ”をチェック！
第５弾となった今回は、丸高さんがまず柿谷氏に支えてもらって倒立にチャレンジ。そこから膝を曲げて抱えてもらい、腹筋の力で見事に起き上がってポーズを決めた。さらにそこから元の倒立の状態に戻るというなかなかの難易度で、最後は片谷氏が丸高さんの両足裏に顔面を押し付けて終了。丸高さんは「足の臭い嗅ぐな」とツッコミを入れ、しっかりオチもつけた。
仲睦まじい夫婦の様子にファン＆フォロワーからは称える声が続出。「体幹凄すぎます！！」「奥さまの腹筋すごい！」「仲良いなぁ」「サーカスみたい」「お２人とも可愛いです」「天才！」「なんか笑える」「りくりゅうみたい」「このシリーズ毎回好き」「ラブラブ柿谷夫妻」「流石、運動神経良い夫婦」など、コメント欄は活況を呈している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「足の臭い嗅ぐな」柿谷曜一朗＆丸高愛実夫妻が披露した“夫婦合体トレ”をチェック！