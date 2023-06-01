Number_i「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」（提供写真）

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【モデルプレス＝2026/04/23】TOBEアーティストが集結するコンサート「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」が、4月20〜22日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤにて開催された。

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◆TOBEアーティスト34人集結


TOBEは、所属アーティストが集結するコンサート「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」（読み：トゥヒーローズ トゥービー サード スーパーライブ）をバンテリンドーム ナゴヤにて4月20〜22日の3日間開催。TOBEアーティスト総勢34人が出演し、約2時間40分に渡り計47曲を披露した。

本公演は続いて5月16、17日には北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）でも開催。2会場5公演で合計約17万人動員予定だ。（modelpress編集部）

◆「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」開催概要


4月20日（月）開演18：00＠バンテリンドーム ナゴヤ
4月21日（火）開演18：00＠バンテリンドーム ナゴヤ
4月22日（水）開演18：00＠バンテリンドーム ナゴヤ
5月16日（土）開演17：00＠大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）

◆出演アーティスト


三宅健
北⼭宏光
Number_i
IMP.
ISSEI
CLASS SEVEN
wink first（TRAINEE）
TRAINEE

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