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資産運用アドバイザーのガーコ氏が、「5月から！NASDAQ100が最強に進化！」と題した動画を公開した。動画では、米国株式市場の代表的な指数であるNASDAQ100に関する、5月からの3つの大きな変化について解説している。



1つ目の変化は、SBI証券から国内最安となる投資信託「SBI NASDAQ100インデックス・ファンド」が誕生することである。信託報酬は0.1958%に設定されており、ステート・ストリートが運用を担当する。ガーコは、他社の人気ファンドとの比較を行い、信託報酬が0.495%と高めに設定されているファンドと比較した場合、「30年後には信託報酬だけで532万円もの差がつく」と長期投資におけるコストの重要性を強調した。



2つ目の変化は、5月1日からのNASDAQ100採用ルールの変更だ。「ファストエントリー」制度の導入により、時価総額上位40位に入る規模の企業であれば、上場から最短約3週間で指数に採用されるようになる。ガーコは、「SpaceXやOpenAIといった成長企業を、黒字化要件のあるS&P500よりも先に取り込める」と、このルールのメリットを語った。また、浮動株が少ない上場直後の企業による指数の極端な変動を防ぐための「浮動株キャップ」も同時に導入される。



3つ目の変化は、NASDAQ100の驚異的なアノマリーである。4月18日に34年ぶりとなる「13連騰」を達成したことに触れ、過去に13連騰を記録した後の1年間のリターンは勝率100%であり、「平均で+19.4%」という過去のデータを提示した。



ガーコ氏は、情勢の不安定要素には留意しつつも、「根拠のない恐怖で動かないよりも、データに基づいて淡々と続ける方が結果的に勝ってきた」と投資の姿勢について総括した。新たな最安ファンドの登場とルールの進化により、NASDAQ100への投資は今後さらに注目を集めることになりそうだ。