Image: Majin/X

いよいよこの秋Apple（アップル）は折りたたみiPhoneを発表するかもしれないとのことで、特にここ最近は毎週のように折りたたみiPhoneに関する報道やウワサが流れています。

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パスポートのような横長デザインで、端末を開くとiPad miniに近いサイズ感になると言われています。Appleが手掛けるまったく新しいデバイスということで楽しみにしている方も多いと思いますが、今度は折りたたみiPhone用アクセサリが早くも流出した可能性がでてきました。

ワイドデザインで確定？MagSafe対応にも期待したい

The first official foldable iPhone cases and it looks like we'll finally have MagSafe pic.twitter.com/HuuT3mUc6z - Majin (@MajinBuofficia) April 19, 2026

Appleのリーク情報発信者で知られるMajinが、折りたたみiPhone用ケースと主張する画像を投稿しました。

オレンジとブラック、それぞれのケースの背面をよく見てみると、片方はスマホリングまたはスマホスタンドのようなものが内蔵されているのがわかります。もう片方についてはMagSafe対応を思わせるロゴが確認できますね。

もしも折りたたみiPhoneがMagSafeに対応してくれたら、ピタッとくっつけるだけで簡単に充電できるのはもちろん、スタンドやウォレットなどのアクセサリ類も気軽に取り外しができそうなので是非実現してほしいところです。

数週間前には折りたたみiPhoneのダミーモデルの画像も投稿されましたが、やはりパスポートや手帳のような横長デザインになる可能性が考えられそうですね。画面分割によるマルチタスクも捗りそうですし、iPhoneとiPad miniの良いとこ取りの端末になるかもって考えたら、やっぱりめちゃくちゃ楽しみです。

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