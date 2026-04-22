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ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が「【1/2で当たる】超Vポイント祭！三井住友カード・VポイントPayのキャンペーンを徹底解説」を公開した。動画では、青と黄色のVポイント誕生2周年を記念した大型キャンペーン「超Vポイント祭」について、具体的な参加条件や攻略法を徹底解説している。



今回のキャンペーンは大きく「決済でお得！」と「デビューでお得！」の2つに分かれている。メインとなる「決済でお得！」の1つ目は、三井住友カードの利用で当たるキャンペーンだ。対象カードでエントリーし、各期間中に合計5,000円（税込）以上利用すると、2人に1人の確率で最大2万ポイントが当たる。リボ払いや分割払いを利用するとさらにもう1回抽選のチャンスがある点について、「2回払いであれば手数料ゼロ」と、負担なく参加できる攻略法を伝授した。また、IDAREやワンバンクなどへのチャージでも参加可能だと説明している。



続いて2つ目は、VポイントPayアプリの利用で当たるキャンペーン。こちらも要エントリーで、VポイントPayアプリで各期間中に合計1,000円（税込）以上利用すると、2人に1人の確率で最大2,000円分のVポイントPayアプリ残高が当たる。



動画の終盤では、新規層に向けた「デビューでお得！」キャンペーンも紹介された。VポイントPayアプリの新規ダウンロードや、Oliveの初めての開設、三井住友カードの新規入会などで、もれなくポイントがもらえる、あるいは高額ポイントが当たる内容となっている。すでに利用しているユーザーはもちろん、これからVポイントを貯め始める人にとっても、ポイントを大きく増やす絶好の機会となりそうだ。