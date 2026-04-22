&TEAM・K、先輩・BTSの言葉に「元気をもらった」デビュー初期回顧「本当におかしくなりそうで」当時の苦労明かす
【モデルプレス＝2026/04/22】グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が21日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（毎週火曜深夜24時24分〜）に出演。デビュー初期に先輩のBTS（ビーティーエス）の言葉に助けられていたことを明かした。
【写真】&TEAM、“3ヶ月間練習漬け”シンクロダンス話題のデビュー曲MV
番組では、&TEAMの代名詞ともいえる“シンクロダンス”について掘り下げ。クオリティの高いシンクロを実現するため、曲のコンセプトに向き合ってメンバー同士で話し合いを重ね、気の遠くなるような練習に取り組んでいることが明かされた。
FUMA（フウマ）は「本当に信じられないくらい繰り返して踊ります。ちゃんと動画に撮って見て『ここ違うね、もう1回やろう』。もう本当に最初から最後まで全部やるので」と反復練習をすると説明。とくにデビューEPのタイトル曲「Under the skin」（2022年）について、Kは「3ヶ月やったらしい」と苦労を明かし「記憶がないですし、本当に朝から晩まで同じ曲ずっとやるんですよ。本当におかしくなりそうで」と当時を振り返った。
さらにKは、当時の練習中に「途中ダンスの先生とかを呼んで、違う曲で違う振り付けをしたりとか、無理やりレッスンを入れたりとかしてました」とリフレッシュしていたと説明。苦労していたタイミングで「BTS先輩がいらっしゃって。僕ら口を揃えて『デビュー初期ってこんなにきついんですか？』って聞いたら『僕たちもデビューのときは3〜4ヶ月ぐらい（&TEAM）と同じように、同じことを毎日朝から繰り返してた』って言ってて。それで元気をもらったというか。先輩方がやってるので」とBTSの言葉に勇気づけられたことを明かした。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】&TEAM、“3ヶ月間練習漬け”シンクロダンス話題のデビュー曲MV
◆&TEAM、“シンクロダンス”実現までの知られざる苦労
番組では、&TEAMの代名詞ともいえる“シンクロダンス”について掘り下げ。クオリティの高いシンクロを実現するため、曲のコンセプトに向き合ってメンバー同士で話し合いを重ね、気の遠くなるような練習に取り組んでいることが明かされた。
◆K、先輩・BTSの言葉に「元気をもらった」
さらにKは、当時の練習中に「途中ダンスの先生とかを呼んで、違う曲で違う振り付けをしたりとか、無理やりレッスンを入れたりとかしてました」とリフレッシュしていたと説明。苦労していたタイミングで「BTS先輩がいらっしゃって。僕ら口を揃えて『デビュー初期ってこんなにきついんですか？』って聞いたら『僕たちもデビューのときは3〜4ヶ月ぐらい（&TEAM）と同じように、同じことを毎日朝から繰り返してた』って言ってて。それで元気をもらったというか。先輩方がやってるので」とBTSの言葉に勇気づけられたことを明かした。（modelpress編集部）
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