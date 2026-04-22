『タフグミ』ブランド、年間売上高 100億円突破… 3年連続でグミ市場単品売上1位 / ウェブCMや「タフグミ」1.2kgプレゼント企画展開【カバヤ食品】

カバヤ食品は4月21日、グミカテゴリーの主力ブランド「タフグミ」の2025年度･年間売上高が100億円を突破したと発表した。同社の製品ブランドでは初となる。

2014年発売の「タフグミ」は、独自の高弾力食感とサワーパウダーの刺激などが特徴で、年齢や性別を問わず支持を得ている。2023年度以来、グミ市場の単品売上金額1位を獲得。2025年度も3年連続で1位を維持した(調査会社インテージ「グミ市場累計販売金額 単品ランキング(2023年4月〜2026年3月)」による)。

市場の支持などを受け、2026年度は米国と中国で「タフグミ」ブランドの展開を開始する。21日、同社が明らかにした。また、米国で「タフグミ」などの事業展開を推進する現地法人「Kabaya USA Inc.」を設立したと発表。登記完了日は2月9日で、同社を主軸に今後、全米での製品展開を目指す。

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〈新ウェブCM公開、「タフグミ」1.2kg プレゼント企画も〉

4月21日にはまた、「タフグミ」の新ウェブCMの公開を開始した。「タフグミ」愛好家で女優･モデルの愛来(あいら)さんをキャストに起用した。

CMソングは、独自の語感や予測不能な曲展開など“唯一無二”のスタイルを持つ4人組ロックバンド「マキシマム ザ ホルモン」にオファー。「タフグミ」バージョンにアレンジした楽曲『恋のメガラバ』を採用した。アップテンポな曲調とキャッチーな歌詞に、「タフグミ」の「高弾力食感」と「サワーパウダーの刺激」をイメージさせるシズル表現を掛け合わせ、インパクトのあるCMに仕上げた。

同日から、ウェブCM公開記念のプレゼントキャンペーンも開始した。「タフグミ」公式Xアカウントを通じたキャンペーン企画で、抽選で50人に「タフグミ」1.2kg(12袋)をプレゼントする。実施期間は5月20日まで。

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■キャンペーン実施概要

実施期間: 2026年4月21日(火)10:00〜2026年5月20日(水)23:59

賞品:「タフグミ」1.2kg(12袋＝1袋21粒換算で252粒) ※抽選で50人

応募方法:

〈1〉「タフグミ」公式Xアカウント(@kabaya_tough)をフォロー

〈2〉投稿内の動画をタップしてミニゲーム「タフグミ噛めよチャレンジ」に挑戦

〈3〉結果をX上でシェアすると応募完了

◆「タフグミ」新ウェブCM特設ページ

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