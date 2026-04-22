X(旧Twitter)のプロダクトヘッド(製品責任者)であるニキータ・ビア氏が、好みのトピックのタイムラインを作成できる「カスタムタイムライン」をXプレミアムユーザー向けに導入したことを発表しました。





Xのホーム画面には標準で「おすすめ」と「フォロー中」の2つのタブがあります。カスタムタイムラインを使用すると、その隣に「デザイン」「写真」「アート」など特定のトピックだけで構成されるタイムラインをピン留め可能。



選択できるトピックは合計で75個以上とのこと。



また、「おすすめ」タブに一定時間特定のトピックを表示しない設定も可能になりました。





特定の話題に疲れたときに使用することが想定されており、特定のトピックを「スヌーズ」すれば24時間「おすすめ」タイムラインに表示されなくなるとのこと。



どちらの機能もXプレミアムに加入しているユーザーのみ使用可能で、カスタムタイムラインはiOS版のみ、スヌーズ機能はiOS版とウェブ版で利用できます。Android版も近日登場予定となっています。