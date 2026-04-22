『風、薫る』衝撃ラストにネット騒然！博多大吉の“朝ドラ受け”に共感も「確かにwww」「ど正論」（ネタバレあり）
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第4週「私たちのソサイエティ」（第18回）が22日に放送され、ラストで衝撃的な展開を迎えると、『あさイチ』（NHK総合／月〜金曜日8時15分）での博多大吉の“朝ドラ受け”に共感の声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】海軍中尉・小日向（藤原季節）の正体も判明！
トレインドナースの誘いについて悩むりん（見上）は、偶然シマケン（佐野晶哉）に出会い、相談に乗ってもらう。シマケンは自分の過去の体験を話し、りんの本当の気持ちを問いかける。
一方の直美（上坂）は、交際中の海軍中尉・小日向（藤原季節）が別の女性と会っているところを目撃。直美が問い詰めると小日向は開き直り、自身が海軍中尉ではなく詐欺師であることを白状する。
そんな中、りんが帰宅すると周囲が騒然としている。母・美津（水野美紀）の「環…？環！」という声や近隣住民の「待て！おい！」という叫び声を聞いたりんは「環がどうしたの!?」と駆け寄る。すると美津は「環が…さらわれた！」と告げるのだった。
衝撃のあまり呆然としていたりんが我に返り「環！」と走り出す姿が映し出されて第18回が幕を下ろすと、ネット上には「朝からハードモード！」「怒涛の展開すぎる」「環ちゃんさらうのは違うだろ!!環ちゃんに手出すな!!」などの投稿が続出。
その直後にスタートした『あさイチ』でも、博多華丸・大吉とアナウンサーの鈴木奈穂子が『風、薫る』第18回の展開に言及。大吉が、これまでも亀吉（三浦貴大）の部下がりんの周囲に現れていたことに触れつつ「あんなスキンヘッドの奴がウロウロしよるんやからさ、りんも多少気付けよ！」とツッコむと、ネット上には「確かにwww」「大吉さんに激しく同意」「大吉先生のど正論」といった反響が寄せられていた。
【写真】海軍中尉・小日向（藤原季節）の正体も判明！
トレインドナースの誘いについて悩むりん（見上）は、偶然シマケン（佐野晶哉）に出会い、相談に乗ってもらう。シマケンは自分の過去の体験を話し、りんの本当の気持ちを問いかける。
そんな中、りんが帰宅すると周囲が騒然としている。母・美津（水野美紀）の「環…？環！」という声や近隣住民の「待て！おい！」という叫び声を聞いたりんは「環がどうしたの!?」と駆け寄る。すると美津は「環が…さらわれた！」と告げるのだった。
衝撃のあまり呆然としていたりんが我に返り「環！」と走り出す姿が映し出されて第18回が幕を下ろすと、ネット上には「朝からハードモード！」「怒涛の展開すぎる」「環ちゃんさらうのは違うだろ!!環ちゃんに手出すな!!」などの投稿が続出。
その直後にスタートした『あさイチ』でも、博多華丸・大吉とアナウンサーの鈴木奈穂子が『風、薫る』第18回の展開に言及。大吉が、これまでも亀吉（三浦貴大）の部下がりんの周囲に現れていたことに触れつつ「あんなスキンヘッドの奴がウロウロしよるんやからさ、りんも多少気付けよ！」とツッコむと、ネット上には「確かにwww」「大吉さんに激しく同意」「大吉先生のど正論」といった反響が寄せられていた。